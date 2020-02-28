Сбербанк начнет выпускать регулярную статистику для госорганов

"Большой потенциал мы видим для государственного управления. У нас очень часто госорганы приходят с вопросами, сколько у нас иностранных или иногородних туристов и сколько они тратят денег, как развиваются экономические связи между регионами, или как чувствует себя малый бизнес. Мы можем дать такие данные в значительно большей детализации и гораздо быстрее официальных источников. Планируем выходить с первой регулярной статистикой уже в этом году", - рассказал Карташов.