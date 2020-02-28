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Эксперты: коронавирус может помешать России повысить экспорт продуктов
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РИА Новости

Эксперты: коронавирус может помешать России повысить экспорт продуктов

03:03 28.02.2020
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© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationЗнак коронавируса
Знак коронавируса
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Распространение коронавируса уже затронуло торговлю продуктами питания между РФ и Китаем, а в случае нарастаний ограничений, связанных с заболеванием, Россия может не достичь намеченных целей по росту экспорта продукции АПК из страны, говорится в комментарии Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), подготовленном для РИА Новости.
"Нарастание или даже сохранение ограничений, вызванных ситуацией с коронавирусом, с высокой вероятностью приведет к невыполнению показателей национального проекта по экспорту - к 2024 году объемы экспорта российской агропродукции планируется нарастить почти вдвое по сравнению с уровнем 2018 года, до 45 миллиардов долларов", - сообщили в ИКСИ.
По словам эксперта ИКСИ Надежды Каныгиной, распространение вируса уже привело к снижению торгового оборота продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем между РФ и КНР в январе-феврале текущего года. При этом она указала, что в начале года потоки экспорта и импорта продовольственных товаров и сельхозсырья между РФ и КНР обычно не столь велики. "Данные Федеральной таможенной службы показывают, что, как правило, на январь-февраль приходится порядка 13-15% годовых экспортных поставок в Китай, и примерно такая же доля по импортным поставкам", - добавила собеседник РИА Новости.
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Институт отмечает, что, согласно данным ФТС, в 2019 году на Китай приходилось 12,9% российского экспорта продовольственных товаров и сельхозсырья: страна заняла первое место среди стран-импортеров продукции российского АПК (второе место - у Турции, 10%). В 2014 году на КНР приходилось лишь 5,8% поставок. В прошлом году экспорт сельхозсырья и продуктов в Китай вырос на 26,5%, до 3,19 миллиарда долларов, одновременно общее число стран, закупавших продукцию российского АПК, сократилось до 158 с 161.
"Таким образом, ориентация российских сельхозпроизводи­телей на рынок Китая происходила за счет сокращения географии поставок, в связи с чем экспорт становился менее диверсифицированным. Текущая ситуация с коронавирусом наглядно показала, какие риски несет концентрация поставок на одном направлении", - сказала Каныгина.
ИКСИ со ссылкой на данные ФТС указывает, что на Китай приходится значительная доля российского экспорта рыбы, ракообразных и моллюсков (36,2%), масличных семян и плодов (36,1%), мяса и мясных продуктов (24,4%). По отдельным видам продуктов поставки на китайский рынок особенно велики.
"Доля Китая в российском экспорте консервированных овощей для краткосрочного хранения составляет 27,7%, гречихи - 29,2%, семян рапса - 29,3%, рапсового и горчичного масла - 32,9%, орехов (миндаль, лесные, грецкие орехи) - 34,2%, соевого масла - 35,8%, семян льна - 37,1%, мяса и субпродуктов домашней птицы - 44,1%, пшеничной и пшенично-ржаной муки - 45,6%, моллюсков - 47,4%, шкурок птиц, пера и пуха - 48,3%, мороженой рыбы - 52,9%, натурального меда - 58,4%, соевых бобов - 74,7%", - перечисляет Каныгина.
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