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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-28T02:28+0300
https://ria.ru/20200228/1565304690.html
Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
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РИА Новости

Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии

02:28 28.02.2020
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоТурция
Турция
© РИА Новости / Алена Палажченко
Турция. Архивное фото
АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии, заявил пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.
Ранее губернатор провинции Хатай Райхми Доган сообщил о гибели 29 турецких военных при авиаударе ВВС Сирии в Идлибе. Как сообщило агентство Рейтер, Турция после инцидента с гибелью военных решила больше не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу.
"Миграционная политика Турции остается неизменной, но она больше не может сдерживать поток беженцев из Сирии", - цитирует Челика агентство Anadolu.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
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