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Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
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РИА Новости

Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23

02:19 28.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест для выявления коронавируса
Тест для выявления коронавируса
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Испании возросло до 23, сообщает газета Pais.
Ранее минздрав Испании сообщал о 14 случаях заражения коронавирусом, не считая двух случаев заражения у иностранцев, которые уже выписаны из больниц.
По данным местных медицинских властей, шесть новых случаев коронавирусной инфекции выявлены в автономном сообществе Валенсия и по одному в Барселоне (Каталония), Сеговии и Вальядолиде (оба в сообществе Кастилия и Леон).
Только один пациент из числа инфицированных коронавирусом находится в относительно тяжелом состоянии. Речь идет о госпитализированном в Мадриде 77-летнем мужчине, страдающем помимо коронавируса другими хроническими заболеваниями.
Увеличение случаев заражения коронавирусом происходит в Испании с 24 февраля. До этого момента в стране было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и Балеарских островах - речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и были выписаны из больницы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных достигло 3664, скончались 57 человек.
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