Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Испании возросло до 23, сообщает газета Pais

Ранее минздрав Испании сообщал о 14 случаях заражения коронавирусом, не считая двух случаев заражения у иностранцев, которые уже выписаны из больниц.

По данным местных медицинских властей, шесть новых случаев коронавирусной инфекции выявлены в автономном сообществе Валенсия и по одному в Барселоне (Каталония), Сеговии и Вальядолиде (оба в сообществе Кастилия и Леон).

Только один пациент из числа инфицированных коронавирусом находится в относительно тяжелом состоянии. Речь идет о госпитализированном в Мадриде 77-летнем мужчине, страдающем помимо коронавируса другими хроническими заболеваниями.

Увеличение случаев заражения коронавирусом происходит в Испании с 24 февраля. До этого момента в стране было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и Балеарских островах - речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и были выписаны из больницы.