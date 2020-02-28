Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте

Ранее Воронченко пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота. По его словам, корабельный состав увеличился с 29 кораблей до 42, причем 12 из них - носители ракетного оружия. Воронченко добавил, что в регионе появились семь подводных лодок, а на суше противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион".

"Воронченко – танкист. И по образованию, и по прохождению службы. Адмирал он очень условный, вдобавок никакого украинского флота как не было, так и нет. Слушать его демагогию и давать комментарии – это ниже своего достоинства", - заявил Касатонов.

По его словам, Черноморский флот "развивается планово и спокойно", однако можно было бы вести этот процесс активнее.

"Это все в планах, как и рост боевого потенциала. Но даже в сегодняшнем виде Черноморский флот решает поставленные задачи, что очень важно", - заключил адмирал.