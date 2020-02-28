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Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
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РИА Новости

Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте

02:15 28.02.2020
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© РИА Новости / Василий БатановВоенные корабли в бухте Севастополя
Военные корабли в бухте Севастополя
© РИА Новости / Василий Батанов
Военные корабли в бухте Севастополя. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов прокомментировал в эфире НСН слова главкома ВМС Украины Игоря Воронченко об усилении военного потенциала России в Черном море.
Ранее Воронченко пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота. По его словам, корабельный состав увеличился с 29 кораблей до 42, причем 12 из них - носители ракетного оружия. Воронченко добавил, что в регионе появились семь подводных лодок, а на суше противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион".
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"Воронченко – танкист. И по образованию, и по прохождению службы. Адмирал он очень условный, вдобавок никакого украинского флота как не было, так и нет. Слушать его демагогию и давать комментарии – это ниже своего достоинства", - заявил Касатонов.
По его словам, Черноморский флот "развивается планово и спокойно", однако можно было бы вести этот процесс активнее.
"Это все в планах, как и рост боевого потенциала. Но даже в сегодняшнем виде Черноморский флот решает поставленные задачи, что очень важно", - заключил адмирал.
Обновление корабельного состава, авиации и техники береговых войск Черноморского флота началось в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией. Были возрождены и сформированы заново некоторые части и соединения, начался процесс модернизации флота.
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Игорь ВоронченкоИгорь КасатоновЧерное мореВоенно-морские силы УкраиныЧерноморский флот ВМФ РоссииРоссияУкраинаВ мире
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