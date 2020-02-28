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Туризм
2020-02-28T02:14+0300
https://ria.ru/20200228/1565304571.html
Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
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РИА Новости

Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран

02:14 28.02.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкСаудовская Аравия
Саудовская Аравия
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Саудовская Аравия. Архивное фото
ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Министерство туризма Саудовской Аравии решило приостановить на время выдачу электронных туристических виз для граждан семи стран, где зафиксировано много случаев коронавируса, сообщает саудовское агентство новостей SPA.
"В целях предотвращения распространения коронавируса приостанавливается выдача электронных туристических виз для граждан Китая, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Малайзии, Италии и Казахстана. Граждане этих стран также не смогут получить туристические визы по прилету в саудовских аэропортах", - сказано в сообщении.
При этом получившие ранее туристические визы этих стран также не смогут ими пока воспользоваться и заехать по ним в Саудовскую Аравию.
Власти королевства утверждают, что это "временные меры". Граждане других более 40 стран, в том числе России, имеющие право на получение электронной туристической визы, по-прежнему могут воспользоваться этой возможностью или получить визу по прибытии в аэропорту. Впервые введенная в прошлом году туристическая виза для посещения Саудовской Аравии гражданами ряда стран не дает право на посещение Мекки и Медины, где находятся священные для мусульман места.
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02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
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02:12Турция уточнила количество убитых военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
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