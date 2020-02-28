Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран

"В целях предотвращения распространения коронавируса приостанавливается выдача электронных туристических виз для граждан Китая, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Малайзии, Италии и Казахстана. Граждане этих стран также не смогут получить туристические визы по прилету в саудовских аэропортах", - сказано в сообщении.

При этом получившие ранее туристические визы этих стран также не смогут ими пока воспользоваться и заехать по ним в Саудовскую Аравию.

Власти королевства утверждают, что это "временные меры". Граждане других более 40 стран, в том числе России, имеющие право на получение электронной туристической визы, по-прежнему могут воспользоваться этой возможностью или получить визу по прибытии в аэропорту. Впервые введенная в прошлом году туристическая виза для посещения Саудовской Аравии гражданами ряда стран не дает право на посещение Мекки и Медины, где находятся священные для мусульман места.