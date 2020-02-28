Турция уточнила количество убитых военных в Идлибе

АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Число турецких военных, погибших при авиаударе в сирийском Идлибе, возросло до 29, ранены 36 человек, заявил губернатор провинции Хатай Рахми Доган в пятницу.
Ранее он сообщил о гибели 22 турецких поенных при авиаударе ВВС Сирии в Идлибе.
"Семь человек из числа тяжело раненных скончались, таким образом число погибших наших военных возросло до 29. Ранены 36 военных, их лечение продолжается", - заявил Доган в эфире телеканала NTV.
Как сообщила администрация президента Турции, турецкий лидер Тайип Эрдоган созвал вечером в четверг совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.