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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-28T02:11+0300
https://ria.ru/20200228/1565304513.html
Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/152052/78/1520527809_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9630a8302cb34f2d9a9b42ad6917c893.jpg
РИА Новости

Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии

02:11 28.02.2020
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© РИА Новости / Иссам Аль-Римави / Перейти в фотобанкИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
Перейти в фотобанк
Израильские военнослужащие. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Армия Израиля не комментирует сообщения в иностранных СМИ об атаке израильских вертолетов по сирийским позициям, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
"Мы в настоящий момент не комментируем сообщения иностранных медиа о событиях в Сирии", - сказали в пресс-службе.
Ранее государственный телеканал Сирии Ikhbariya сообщил о том, что израильские военные вертолеты атаковали позиции сирийской армии в приграничной провинции Кунейтра, ранены трое сирийских военных.
Израиль сравнительно редко атакует позиции сирийцев на Голанах, авиаудары в последнее время наносятся с самолетов по Дамаску и его окрестностям.
В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.
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Война в СирииСирияИзраильВ мире
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