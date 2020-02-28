Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Армия Армия Израиля не комментирует сообщения в иностранных СМИ об атаке израильских вертолетов по сирийским позициям, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

"Мы в настоящий момент не комментируем сообщения иностранных медиа о событиях в Сирии", - сказали в пресс-службе.

Ранее государственный телеканал Сирии Ikhbariya сообщил о том, что израильские военные вертолеты атаковали позиции сирийской армии в приграничной провинции Кунейтра, ранены трое сирийских военных.

Израиль сравнительно редко атакует позиции сирийцев на Голанах, авиаудары в последнее время наносятся с самолетов по Дамаску и его окрестностям.