Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Армия Израиля не комментирует сообщения в иностранных СМИ об атаке израильских вертолетов по сирийским позициям, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
"Мы в настоящий момент не комментируем сообщения иностранных медиа о событиях в Сирии", - сказали в пресс-службе.
Ранее государственный телеканал Сирии Ikhbariya сообщил о том, что израильские военные вертолеты атаковали позиции сирийской армии в приграничной провинции Кунейтра, ранены трое сирийских военных.
Израиль сравнительно редко атакует позиции сирийцев на Голанах, авиаудары в последнее время наносятся с самолетов по Дамаску и его окрестностям.
В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.