Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии

"Наша армия использует авиацию и наземные силы для обстрела целей сирийской армии", - сказал Алтун, добавив, что ответ будет "многократным".
Турция также призвала мировое сообщество и участников астанинского процесса взять на себя ответственность, чтобы остановить "преступления против человечества, совершаемые сирийским режимом". "Наша деятельность в Сирии продолжится, пока мы не переломаем руки тех, кто тянется к нашему флагу", - говорится в заявлении Алтуна.
Губернатор турецкой провинции Хатай ранее сообщил о гибели 29 военнослужащих в результате налета сирийской авиации. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел вечером в четверг совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Сирийское государственное агентство САНА в четверг сообщило, что боевики при поддержке турецкой армии начали наступление в районе города Саракиб в провинции Идлиб, который в начале февраля освободили сирийские военные.
В свою очередь, телеканал "Россия 24" сообщил, что турецкие подразделения обстреливают в Идлибе позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявил, что пока не получил удовлетворяющего результата на переговорах с Россией по Идлибу и Анкара готова к началу военной операции в этом регионе.В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.