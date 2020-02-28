Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии

АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Турецкие военные наносят наземные и воздушные удары по сирийской армии после гибели десятков военнослужащих в Турецкие военные наносят наземные и воздушные удары по сирийской армии после гибели десятков военнослужащих в Идлибе . Об этом заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Наша армия использует авиацию и наземные силы для обстрела целей сирийской армии", - сказал Алтун, добавив, что ответ будет "многократным".

Турция также призвала мировое сообщество и участников астанинского процесса взять на себя ответственность, чтобы остановить "преступления против человечества, совершаемые сирийским режимом". "Наша деятельность в Сирии продолжится, пока мы не переломаем руки тех, кто тянется к нашему флагу", - говорится в заявлении Алтуна.

Губернатор турецкой провинции Хатай ранее сообщил о гибели 29 военнослужащих в результате налета сирийской авиации. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел вечером в четверг совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Сирийское государственное агентство САНА в четверг сообщило, что боевики при поддержке турецкой армии начали наступление в районе города Саракиб в провинции Идлиб, который в начале февраля освободили сирийские военные.

В свою очередь, телеканал "Россия 24" сообщил, что турецкие подразделения обстреливают в Идлибе позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты.