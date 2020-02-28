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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-28T02:40+0300
https://ria.ru/20200228/1565304323.html
Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565291032_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_54c47333d549061b68405fa0b719e9c5.jpg
РИА Новости

Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии

01:46 28.02.2020 (обновлено: 02:40 28.02.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Турецкие военные наносят наземные и воздушные удары по сирийской армии после гибели десятков военнослужащих в Идлибе. Об этом заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
"Наша армия использует авиацию и наземные силы для обстрела целей сирийской армии", - сказал Алтун, добавив, что ответ будет "многократным".
Турция также призвала мировое сообщество и участников астанинского процесса взять на себя ответственность, чтобы остановить "преступления против человечества, совершаемые сирийским режимом". "Наша деятельность в Сирии продолжится, пока мы не переломаем руки тех, кто тянется к нашему флагу", - говорится в заявлении Алтуна.
Губернатор турецкой провинции Хатай ранее сообщил о гибели 29 военнослужащих в результате налета сирийской авиации. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел вечером в четверг совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Сирийское государственное агентство САНА в четверг сообщило, что боевики при поддержке турецкой армии начали наступление в районе города Саракиб в провинции Идлиб, который в начале февраля освободили сирийские военные.
В свою очередь, телеканал "Россия 24" сообщил, что турецкие подразделения обстреливают в Идлибе позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявил, что пока не получил удовлетворяющего результата на переговорах с Россией по Идлибу и Анкара готова к началу военной операции в этом регионе.В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Вчера, 22:15Война в Сирии
Турция продолжает поддержку боевиков в Идлибе ударами по военным Сирии
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Это будет ночь Трампа. Он позвонит и в Кремль и Анкару и, возможно, пообещает всем пряник.
28 февраля, 02:01
pentamoon
72211010599
Вертолеты ВВС Израиля атаковали посты сирийской армии в Эль-Кунейтре, - передает ТАСС. Израиль решил отомстить за турецких братушек. Ничто так не объединяет народы как наличие общего врага.
28 февраля, 02:08
ssamara578
14930231
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