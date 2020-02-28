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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-28T01:54+0300
https://ria.ru/20200228/1565304194.html
Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565304348_0:171:2792:1742_1036x0_80_0_0_f262306055e88ca4a50965f49ec56711.jpg
РИА Новости

Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных

01:26 28.02.2020 (обновлено: 01:54 28.02.2020)
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© AP Photo / Tsafrir AbayovВертолет "Апач" ВВС Израиля
Вертолет Апач ВВС Израиля
© AP Photo / Tsafrir Abayov
КАИР, 28 фев – РИА Новости. Израильские военные вертолеты атаковали позиции сирийской армии в приграничной провинции Кунейтра, ранены трое сирийских военных, передает государственный телеканал Сирии Ikhbariya.
"Вертолеты израильских оккупантов нанесли ракетные удары с оккупированных Голанских высот по позициям армии в деревнях Кахтания и аль-Хуррия и освобожденном городе Кунейтра, в результате легкие ранения получили трое солдат", - сообщает телеканал.
Израиль сравнительно редко атакует позиции сирийцев на оккупированных Голанах, авиаудары в последнее время наносятся с самолетов по Дамаску и его окрестностям.
В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Турки гоу хоум
28 февраля, 02:06
Артём .
2313502052000
Четко и планомерно делают, что им нужно.
28 февраля, 02:00
ddissensio
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