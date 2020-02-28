Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Хаависто обменялись взглядами на трансатлантическую безопасность и значение противодействия враждебным действиям России и Китая", - приводятся в документе ее слова.

Россия неоднократно заявляла, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.