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Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
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РИА Новости

Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России

01:22 28.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМайк Помпео
Майк Помпео
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Майк Помпео
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто противодействие России и Китаю, говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.
"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Хаависто обменялись взглядами на трансатлантическую безопасность и значение противодействия враждебным действиям России и Китая", - приводятся в документе ее слова.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили двустороннее сотрудничество в сфере безопасности.
Россия неоднократно заявляла, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Пекка ХаавистоМайк ПомпеоФинляндияРоссияСШАВ мире
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