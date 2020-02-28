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Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664

01:03 28.02.2020
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© AP Photo / Lee Jin-manПрофилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664 человек в 46 странах, скончались 57 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В предыдущем коммюнике ВОЗ говорилось о 3474 зараженных в 44 странах и 54 летальных случаях.
По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 78 630 человек, скончались 2747. Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 82 294 человека.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
313900
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Распространение нового коронавирусаВесь мирВОЗКитайВ мире
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