Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле

© AP Photo / Lee Jin-man Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле

В предыдущем коммюнике ВОЗ говорилось о 3474 зараженных в 44 странах и 54 летальных случаях.

По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 78 630 человек, скончались 2747. Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 82 294 человека.