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В Колумбии разбился военный вертолет
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РИА Новости

В Колумбии разбился военный вертолет

00:39 28.02.2020 (обновлено: 00:40 28.02.2020)
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© AP Photo / Brennan LinsleyВоенный вертолет Huey
Военный вертолет Huey
© AP Photo / Brennan Linsley
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вертолет вооруженных сил Колумбии разбился в центральной части страны, в результате три человека погибли и два ранены, сообщает командование ВВС.
Крушение вертолета Huey произошло в департаменте Кундинамарка рядом с муниципалитетом Бойака.
В числе погибших командир экипажа капитан Амайя Диас Энрике. Двое пострадавших доставлены в госпиталь.
Ведется расследование обстоятельств инцидента.
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