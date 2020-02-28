В Колумбии разбился военный вертолет

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вертолет вооруженных сил Колумбии разбился в центральной части страны, в результате три человека погибли и два ранены, сообщает командование ВВС.
Крушение вертолета Huey произошло в департаменте Кундинамарка рядом с муниципалитетом Бойака.
В числе погибших командир экипажа капитан Амайя Диас Энрике. Двое пострадавших доставлены в госпиталь.
Ведется расследование обстоятельств инцидента.
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