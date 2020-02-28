Хозяин "бэтмобиля" из Москвы продаст его американскому фанату комиксов

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владелец самодельного "бэтмобиля" из Владелец самодельного "бэтмобиля" из Москвы рассказал, что на машине невозможно ездить по городу и он решил ее продать известному американцу, фанату комиксов.

Ранее сообщалось, что 22 февраля экипаж ДПС на Кутузовском проспекте остановил автомобиль под управлением 32-летнего жителя столицы. Как выяснилось, транспортное средство было сделано в частной мастерской, не было зарегистрировано и не могло быть допущено к эксплуатации. В отношении водителя был составлен административный протокол по статье "Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства", а также возбуждено дело по двум статьям КоАП РФ. Автомобиль был перемещен на специализированную стоянку.

Собственник машины рассказал, что уже оплатил штраф 40 тысяч рублей и забрал автомобиль. Он отметил, что не смог поставить машину на учет из-за габаритов.

"Но даже если бы мне и удалось ее зарегистрировать, все равно невозможно было бы ездить на ней по городу. Тут же возникли бы проблемы с парковкой, вхождением в повороты. Что тут поделать", - сказал хозяин машины в интервью газете " Московский комсомолец ".

Владелец "бэтмобиля" также рассказал, что планирует его продать и уже нашел покупателя в США.