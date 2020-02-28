Россия ограничила авиасообщение с Ираном

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия с 28 февраля ввела временный запрет на регулярные и чартерные полеты из РФ в Иран и обратно, кроме рейсов авиакомпаний " Аэрофлот " и Mahan air

О вводе временного запрета сообщили в четверг в Минтрансе РФ. Ранее в Иран регулярно летали только "Аэрофлот" и Mahan air. Также могли осуществляться чартерные рейсы.

Рейсы в Иран и обратно будут проходить через терминал F московского аэропорта "Шереметьево". В этот терминал переведены все рейсы из Китая, с 1 марта туда также будут прилетать все самолеты из Южной Кореи и Италии. Рейсы по другим направлениям были выведены из этого терминала.

Ростуризм ранее рекомендовал туристам воздержаться от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана после сообщения Роспотребнадзора о росте числа заболевших коронавирусной инфекцией в этих странах.

Россия на фоне вспышки в Китае нового коронавируса с 1 февраля начала ограничивать авиасообщение с этой страной. Тогда были прекращены все регулярные перелеты за исключением рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также рейсов четырех китайских перевозчиков. Остальные перешли на чартерный режим. С 14 февраля были прекращены и чартеры. С 1 марта из-за коронавируса будет остановлено авиасообщение России с Южной Кореей, кроме рейсов "Аэрофлота" и Korean Air, авиакомпании "Аврора", "Сибирь" и "Якутия" своими чартерами будут только вывозить граждан в свои страны.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Не только коронавирус

С полетами в Иран были и другие сложности. Росавиация ранее рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов. "Аэрофлот" перенес рейсы в Тегеран на утро для лучшей идентификации самолетов.

Произошло это после того, как выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана , Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.