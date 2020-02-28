Десятки смертей и сотни калек. Почему индуисты восстают против ислама

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Софья Мельничук. За четыре дня беспорядков в Нью-Дели погибли по меньшей мере 34 человека, еще около двух сотен жителей мусульманских районов пострадали. По сообщениям СМИ, местные больницы переполнены. Это крупнейшие волнения на религиозной почве за последние десятилетия. О том, что произошло, — в материале РИА Новости.

Мусульманам въезд запрещен

Громить мечети и принадлежащие мусульманам лавки радикально настроенные индуисты начали в воскресенье, 23 февраля. Спецподразделения полиции появились на улицах слишком поздно. Пока в столице шли погромы, премьер-министр Индии Нарендра Моди принимал президента США Дональда Трампа.

Глава правительства в ответ на упреки в бездействии призвал прекратить насилие: "Я обращаюсь к своим сестрам и братьям, чтобы они во все времена поддерживали мир и братство. Важно, чтобы как можно скорее восстановилось спокойствие".

В декабре парламент страны принял закон, упрощающий оформление индийского паспорта гражданами соседних государств. Правда, при одном условии: они могут быть индуистами, сикхами или христианами — кем угодно, только не мусульманами.

Это возмутило приверженцев ислама. Они сочли нововведение ущемляющим их права и противоречащим принципам светского государства и равенства всех религий в Индии. Моди ссылался на необходимость защитить представителей угнетаемых конфессий в Бангладеш, Афганистане и Пакистане, двойные стандарты в отношении мусульман признать отказался.

Но это далеко не единственная инициатива правительства, вызвавшая недовольство исламской части населения. В августе 2019-го пограничный с Пакистаном штат Джамму и Кашмир, единственный в Индии, где большинство жителей — мусульмане, лишили статуса автономии. Там прокатилась волна протестов, но до кровопролития не дошло.

В ноябре Верховный суд поставил точку в споре мусульман и индуистов вокруг участка земли в городе Айодхья (штат Уттар-Прадеш), из-за которого часто случались конфликты. Победили индуисты — им разрешили построить здесь храм бога Рамы, воплощения Вишну. Мусульманской общине под строительство мечети выделили другую территорию. Нарендра Моди назвал это решение "проявлением вековых духовных идеалов, традиций и духа братства".

Айодхья раздора

Нынешние протесты сравнивают с событиями более чем 30-летней давности. Интересно, что и тогда споры по поводу Айодхьи сыграли не последнюю роль.

Тридцать первого октября 1984 года телохранители-сикхи убили тогдашнего премьер-министра Индиру Ганди. Дочь первого главы правительства независимой Индии Джавахарлала Неру старалась соблюдать религиозный нейтралитет, но однажды дала добро на применение силы против разбушевавшихся в Амритсаре националистов-сикхов, за что и поплатилась.

После ее гибели обострилась политическая борьба между партией "Индийский национальный конгресс" и националистической "Бхаратия джаната парти" (БДП), которую сегодня возглавляет Нарендра Моди.

БДП опиралась на хиндутву — идеологию индуистского национализма, провозглашающую возвращение к "золотому веку индуизма". Националисты считают, что мусульмане, завоевавшие в Х веке страну с древней культурой, стали насаждать здесь свои ценности.

Чтобы привлечь избирателей, активисты "Бхаратия джаната парти" решили разрушить мечеть, построенную более четырех веков назад на месте храма Рамы. На "колеснице" в виде золоченого автобуса они направились в священный город.

Где бы ни проехала "золотая колесница", страдали мусульмане. Власти тщетно пытались взять ситуацию под контроль — погромщиков поддерживало население. Несколько тысяч человек, добравшихся до конечной цели, принялись демонтировать мечеть. Полиции все же удалось разогнать смутьянов, некоторые получили серьезные ранения. И все же в беспорядках погибло более тысячи последователей исламского вероучения.

© REUTERS / Danish Siddiqui Силы быстрого реагирования (RAF) во время беспорядков в Нью-Дели, Индия © REUTERS / Danish Siddiqui Силы быстрого реагирования (RAF) во время беспорядков в Нью-Дели, Индия

Память об исламской "экспансии" многовековой давности до сих пор сильна в индуистском обществе, отмечает в разговоре с РИА Новости востоковед Алексей Куприянов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН. "Моди пришел к власти на волне поддержки индуистского большинства. С точки зрения индийских националистов, обращение в ислам — худшее, что случалось с Индией, и чем человек радикальнее, тем больше он ненавидит мусульман", — объясняет эксперт.

По словам собеседника агентства, в индийском обществе бытует множество мифов об исламе. Например, так называемый любовный джихад. Будто бы мусульмане намеренно влюбляют в себя девушек другой веры, берут их в жены и таким образом распространяют свое влияние.

"Есть такие же слухи о срыве последней переписи населения в 2011 году. Из-за проблем с подсчетом стало понятно, что какие-то регионы не охватили, и в итоге окончательные данные так и не опубликовали, — говорит Алексей Куприянов. — Так возникла "легенда", что на самом деле перепись показала взрывной рост мусульманского населения, поэтому результаты не обнародовали. Более того, число приверженцев ислама якобы продолжает расти — и рано или поздно это приведет к тому, что мусульмане захватят Индию, а правительство и власти это скрывают".

Единичные эксцессы

Предвзятое отношение к мусульманам некоторые политики используют в популистских целях. Резкие высказывания вызывали скандалы, потом звучали извинения. Но прибегают к таким способам завоевать доверие электората главным образом политики местного уровня.

Деятели статусом выше министра штата антимусульманскую риторику себе не позволяют, уточняет Алексей Куприянов. В верхах принципы секулярности и религиозной терпимости всячески подтверждают и делают на этом особый акцент.

Более того, мусульмане и сами голосовали за Нарендру Моди, ведь в целом жизнью в Индии они довольны, если не считать единичных происшествий.

"Часть индийских мусульман живет в больших городах, получает хорошее образование и полностью интегрирована в индийское общество, чувствует себя вполне комфортно", — подчеркивает собеседник РИА Новости.

Подавляющее же большинство приверженцев ислама — это "мир в себе". Жители мусульманских районов часто не отдают детей в школу, не стремятся к высшему образованию, работают, как правило, в пределах общины. "Мусульмане в Индии в значительной степени "геттоизированы", но реально соседям жить не мешают, — указывает эксперт. — Если бы они создавали большие неудобства, начались бы масштабные погромы".