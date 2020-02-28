Атака пришельцев. Ученые рассказали, кто скоро захватит Антарктиду

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Альфия Еникеева. За год Антарктиду посетили больше 42 тысяч туристов. На их одежде и обуви на белый материк прибыли невидимые пассажиры — микроскопические животные и семена растений. Глобальное потепление и таяние ледников создает для этих неприхотливых существ благоприятные условия. Скоро они расселятся по всему континенту, и, как утверждают ученые, вреда от них будет не меньше, чем от колорадского жука в Европе.

Вторжение неизбежно

Нынешнее антарктическое лето уже признано одним из самых жарких в истории наблюдений. Льды на материке тают рекордными темпами. Помимо повышения уровня моря, это может привести к нашествию новых видов растений и животных, предупреждают исследователи. Причем подобная участь ждет всю Антарктиду, вплоть до Южного полюса.

По мнению международной команды ученых, вторжение обеспечат прибывающие на материк суда, а также туристы.

Раньше добиравшиеся таким образом до белого материка животные и растения не выживали в суровых антарктических условиях. Теперь, благодаря таянию ледников, у них появился шанс обрести новый дом. А значит, они потеснят местных обитателей.

Изучив 103 вида организмов, исследователи выделили 13 наиболее угрожающих антарктической экосистеме существ.

Гады морские

Прежде всего речь идет о морских беспозвоночных: чилийской (Mytilus chilensis) и черноморской мидии (Mytilus galloprovincialis), а также съедобном ракушнике (Mytilus edulis). Их уже включили в список ста самых опасных инвазивных видов и в соответствующий Мировой регистр

Мидии неприхотливы, быстро растут и размножаются. Они способны образовывать плотные поселения на мелководье, тесня местных морских животных и в целом оказывая неблагоприятный эффект на экосистемы. Эти моллюски путешествуют на корпусах кораблей.

Судя по тому, что отдельные представители уже замечены не так далеко от Антарктического полуострова, в ближайшее время они вполне могут поселиться у побережья ледяного материка. Особенно если среднегодовые температуры воздуха продолжат расти, а ледники — таять.

© CC BY-SA 3.0/Dentren, CC BY 4.0/Auckland Museum, CC BY-SA 3.0/Rainer Zenz Наибольшую опасность для биоразнообразия Антарктиды представляют мидии, которые добираются до белого материка на корпусах судов © CC BY-SA 3.0/Dentren, CC BY 4.0/Auckland Museum, CC BY-SA 3.0/Rainer Zenz Наибольшую опасность для биоразнообразия Антарктиды представляют мидии, которые добираются до белого материка на корпусах судов

Также среди потенциальных морских захватчиков — неприхотливые асцидии Ciona intestinalis, чей ареал постоянно расширяется, и крабы Halicarcinus planatus, которых в антарктических водах не было несколько миллионов лет. Краб — хищник, поэтому его появление может иметь самые неприятные последствия для мелких морских животных, отмечают исследователи.

Сухопутные чужаки

На суше основную опасность представляют клещи, ногохвостки (коллемболы) и некоторые растения, в частности представители семейства астровых Leptinella scariosa и Leptinella plumosa, считают специалисты.

Как предположили еще несколько лет назад российские ученые, клещи, ногохвостки и другие мелкие членистоногие могут попасть в Антарктиду вместе с мигрирующими птицами. Исследователи изучили оперение трех антарктических пингвинов, двух пингвинов Адели, капского голубка, южного гигантского буревестника, южнополярного поморника и пяти императорских пингвинов. В их перьях обнаружили ногохвосток и более 20 видов клещей. Причем один из них, судя по всему, происходил из Центральной Австралии.

Большинство членистоногих погибали в суровых условиях белого материка. Хотя и тогда некоторые панцирные клещи приспособились к холоду благодаря повышенной концентрации глицерола в жидкости тела.