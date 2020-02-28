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В Ливерпуле откроют мемориал в честь Джорджа Харрисона
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РИА Новости

В Ливерпуле откроют мемориал в честь Джорджа Харрисона

03:40 28.02.2020
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© Фото : Роберт Уитакер (Apple Corps Ltd), предоставлено Кино без границКадр из фильма "Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире"
Кадр из фильма Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире
© Фото : Роберт Уитакер (Apple Corps Ltd), предоставлено Кино без границ
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Мемориальное пространство, посвященное гитаристу Beatles Джорджу Харрисону откроют в Ливерпуле в следующем году, сообщает The Guardian.
Об этом было объявлено в день его рождения, 25 февраля. Музыканту исполнилось бы 77 лет.
Для мемориала будет отведено почти 50 тысяч метров квадратных на юге Ливерпуля, неподалеку от Уэвертри, где прошло детство Харрисона.
Заниматься его созданием будут муниципалитет и наследники музыканта. Украсят его инсталляции и произведения искусства ливерпульских художников, которых вдохновили песни участника легендарной четверки.
"Я заметил, что эта зеленая территория принадлежит частной компании и не используется. Джордж поддерживал экологические инициативы. Мы поговорили с его женой Оливией и сыном Дхани, и они одобрили нашу идею. Мы подумали, что будет очень кстати соорудить такой мемориал в его честь и защитить лесной массив".
Помимо участия в группе Beatles Харрисон известен большой любовью к садоводству. Пространство земли, посвященное музыканту, будет оборудовано таким образом, что местные школьники смогут изучать здесь живую природу.
Работы по переустройству территории начнутся через несколько месяцев, ожидается, что мемориал откроют весной 2021 года.
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