The Pussycat Dolls не попали в фонограмму во время прямого эфира

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Участницы американской поп и R&B-группы The Pussycat Dolls не попали в фонограмму во время прямой трансляции развлекательной передачи The one show, . Участницы американской поп и R&B-группы The Pussycat Dolls не попали в фонограмму во время прямой трансляции развлекательной передачи The one show, сообщает Daily Mail.

Исполнительницы выступали с новым треком React. Правда, когда звукорежиссер включил фонограмму, из-за технической ошибки они не поняли, что их трек начал играть и пропустили свои реплики стоя на сцене спиной к зрителям.

Певицы так и не поняли, что произошло. Телеведущий Мэтт Бэйкер скомандовал начать все сначала. Уже со второй попытки шоу The Pussycat Dolls состоялось.

Несмотря на то, что многие раскритиковали певиц, назвав их выход на сцену "скучным" и "вялым", большинство поддержало участниц R&B-группы.

"Не самое лучшее выступление, но я все равно люблю их", — написал @CaptiveHeart.

"Аплодисменты за их профессионализм", — прокомментировала @Gabriel Aguilar.