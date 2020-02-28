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Вирус стал оружием, которое обрушит империю
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РИА Новости

Вирус стал оружием, которое обрушит империю

08:00 28.02.2020
76693
© REUTERS / Kamil KrzaczynskiДевушки в китайском квартале в Чикаго, Иллинойс
Девушки в китайском квартале в Чикаго, Иллинойс
© REUTERS / Kamil Krzaczynski
Иван Данилов
Иван Данилов
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Лучше всего о плачевном состоянии политических и дипломатических стандартов современного мирового сообщества говорит тот факт, что эпидемия коронавируса немедленно превратилась в инструмент информационной войны. Если разобраться в ситуации чуть глубже, то все становится еще грустнее, ибо выясняется, что использование эпидемии в качестве информационного оружия — уже не только элемент внешней, но и элемент внутренней политической борьбы наших уважаемых западных партнеров.
Эта проблема имеет самое прямое отношение к России: мы — часть мировой экономики, а американские и европейские политики сейчас занимаются в основном спасением фондовых рынков и поиском виноватых, а не борьбой с инфекцией.
Специализированное политическое издание The Hill сообщает о том, чем озабочены заокеанские политические лидеры: "Президент Трамп в среду обвинил спикера (конгресса) Нэнси Пелоси в попытке вызвать панику из-за коронавируса, заявив, что она не знает, о чем говорит, (когда обсуждает эпидемию. — Прим. авт.). "Она пытается создать панику", — сказал Трамп журналистам на брифинге в Белом доме, (который был созван) обсудить вирус, добавив, что для (паники) нет никаких причин".
Сам президент, кажется, более обеспокоен падением рынка акций, чем вирусной инфекцией. И его можно понять: неумолимая статистика говорит о том, что поведение финансовых рынков в предвыборный год сильно влияет на предпочтения избирателей, а значит, рынок нужно поддерживать любыми средствами. Именно эта интерпретациия действий президента просматривается из его заявлений. И об этом же сообщают источники американских СМИ, например, The Washington Post: "Хотя последние два дня он провел в Индии, Трамп внимательно следил за падением фондового рынка и считает, что жесткие предупреждения Центра по контролю и профилактике заболеваний напугали инвесторов".
В качестве пульта управления реальностью президент США предпочитает использовать твиттер, где он уже написал, что "рынок начинает выглядеть очень хорошо", вероятно, намекая на то, что сейчас стоит не паниковать, а покупать акции американских компаний.
Президент США Дональд Трамп
27 февраля, 03:37
Трамп уверен, что рынки восстановятся после падения из-за коронавируса
Советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кадлоу призывал покупать акции почти прямым текстом, но почему-то инвесторы предпочитают скупать золото.
В этом контексте сложно не согласиться с наблюдением главного редактора китайского внешнеполитического издания Global Times, который написал в твиттере: "Думаю, что сейчас США — это страна с потенциально большой неопределенностью. Многие сомневаются, что в США всего 57 случаев заболеваний коронавирусом. Не исключено, что есть проблема с диагностикой. Covid-19, вероятно, является самым значимым неизвестным (фактором) для американской экономики и президентских выборов в США".
В заявлении влиятельного китайского медийщика считывается в том числе и завуалированный намек на то, что американские СМИ очень активно продвигали вбросы, направленные на дискредитацию действий официального Пекина и на критику решительных мер, которые китайские власти предпринимали для того, чтобы погасить эпидемию. Когда пришло время Вашингтону (а также некоторым европейским столицам) продемонстрировать мастер-класс в сфере прикладной эпидемиологии, результаты оказались не то чтобы очень впечатляющими.
Американский деловой канал CNBC сообщает: "Кандидат в президенты от Демократической партии Майк Блумберг опубликовал ролик, который жестко критикует реакцию президента Дональда Трампа на распространение коронавируса. <...> "Президент уволил главного специалиста по пандемиям два года назад, — заявил Блумберг. — Тут нет никого, кто мог бы рассчитать, какого черта мы должны делать".
Фанаты Трампа не остаются в долгу: как сообщают американские медиа, "некоторые сторонники президента Дональда Трампа видят угрозу более важную, чем распространение чрезвычайно заразного нового коронавируса: заговор представителей "глубинного государства" для использования вируса против президента".
Президент США Дональд Трамп
25 февраля, 17:20
Трамп вступил в перепалку с демократами из-за плана по коронавирусу
В Европе ситуация ненамного лучше. Например, в Италии вовсю идет политическая битва из-за нежелания правительства страны закрыть границы (притом что инфекция уже проникла в Италию), а Time отмечает, что премьер-министр Джузеппе Конти "удивлен" тем, насколько быстро растет число заболевших.
Как отмечают брюссельские СМИ, хрупкое перемирие между враждующими политическими партиями в Риме было сорвано сразу после того, как премьер объявил, что вспышка заболеваний коронавирусом на севере страны, вероятно, связана с грубым нарушением правил и процедур одной больницы в Ломбардии.
На примере европейской и американской реакции можно увидеть радикальную разницу между "коллективным Западом" и другими странами: готовность к мобилизации и объединению общества и политического класса перед лицом общей угрозы находится на невероятно низком уровне. При любом серьезном кризисе политическая и экономическая система, лишенная способности к мобилизации, просто развалится.
Луиджи Ди Майо
27 февраля, 14:43
Глава МИД Италии заявил об информационной эпидемии против страны
Независимо от того, каким количеством смертей и каким размахом экономического ущерба все закончится сейчас, прогноз на будущее неутешителен: о полноценном и добросовестном международном и межпартийном взаимодействии ради спасения человеческих жизней можно забыть. Ибо возможность заработать внутриполитические и внешнеполитические очки — гораздо важнее. Хотелось бы верить в лучшее, но есть риск, что продолжение этого кризиса будет проходить именно в сфере пропаганды и информационных войн: рано или поздно западные политики могут прийти к выводу, что было бы неплохо списать все проблемы, связанные с эпидемией, на какого-то внешнего врага. Возможно, в качестве кандидата на источник всех зол будет выбран Китай, хотя нельзя исключать, что в дело и на этот раз пойдут теории о "российском заговоре".
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Распространение нового коронавирусаЕвросоюзСШААвторы
Популярные комментарии
Главный вирус на Земле - это человек, и природа пустила в ход антибиотики.
28 февраля, 10:06
Sergey Veretennikov
891025017
Только вчера писала друзьям что судя по новостям не за горами веские, но разумеется секретные доказательства разведки США того, что вирус на самом деле является Российской диверсией «короновичок», планомерно применяемый Кремлем для отвлечения служб безопасности от активного вмешательства в выборы США. Все доказательства обязательно будут сопровождаться драматичными вплоть до жанра триллера анализами экспертов и логических (с их точки зрения) доказательств.
28 февраля, 08:44
SISasha In russia
386803112
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