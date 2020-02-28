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https://ria.ru/20200228/1565290436.html
Лучшие фото недели: "Рай на Земле", движение вверх и "Остров мечты"
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РИА Новости

Лучшие фото недели: "Рай на Земле", движение вверх и "Остров мечты"

10:00 28.02.2020 (обновлено: 10:16 28.02.2020)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Carl de Souza

Уличная вечеринка накануне ежегодного карнавала в Рио-де-Жанейро.

Улицы танцуют на улице в Рио-де-Жанейро перед ежегодным карнавалом
1 из 30

Уличная вечеринка накануне ежегодного карнавала в Рио-де-Жанейро.

© AFP 2020 / Carl de Souza
© REUTERS / Ihor Behus

Участник акции протеста у офиса Зеленского в Киеве поджег на себе одежду.

Мужчина поджог себя во время акции протеста в Киеве
2 из 30

Участник акции протеста у офиса Зеленского в Киеве поджег на себе одежду.

© REUTERS / Ihor Behus
© AFP 2020 / Aaref Watad

Дети пытаются перебраться через турецкую пограничную стену в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Сирийские дети пытаются перебраться через турецкую пограничную стену в северо-западной провинции Сирии
3 из 30

Дети пытаются перебраться через турецкую пограничную стену в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

© AFP 2020 / Aaref Watad
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Девушка в национальном костюме на Международном конкурсе ледовых скульптур во время фестиваля Olkhon Ice Fest на озере Байкал.

Девушка в национальном костюме на Международном конкурсе ледовых скульптур в рамках фестиваля Olkhon Ice Fest на озере Байкал в Иркутской области
4 из 30

Девушка в национальном костюме на Международном конкурсе ледовых скульптур во время фестиваля Olkhon Ice Fest на озере Байкал.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин в тематическом парке "Остров мечты" в Москве.

Президент РФ Владимир Путин в тематическом парке Остров мечты
5 из 30

Владимир Путин в тематическом парке "Остров мечты" в Москве.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Т-72 участвует в танковом биатлоне на первом этапе конкурса "АрМИ-2020" в Приморье.

Танк Т-72 на дистанции танкового биатлона в рамках первого этапа конкурса АрМИ-2020 на полигоне Сергеевский в Приморском крае
6 из 30

Т-72 участвует в танковом биатлоне на первом этапе конкурса "АрМИ-2020" в Приморье.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© AFP 2020 / Raul Arboleda

Жители Боготы наблюдают за столкновением протестующих с полицией.

Люди наблюдают за столкновением протестующих с полицией в Боготе, Колумбия
7 из 30

Жители Боготы наблюдают за столкновением протестующих с полицией.

© AFP 2020 / Raul Arboleda
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Эль Фаннинг на красной дорожке фильма Салли Поттер "Неизбранные дороги" (The Roads Not Taken) перед премьерой на "Берлинале-2020".

Актриса Эль Фаннинг на красной дорожке фильма Салли Поттер Неизбранные дороги (The Roads Not Taken) перед премьерой в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020
8 из 30

Актриса Эль Фаннинг на красной дорожке фильма Салли Поттер "Неизбранные дороги" (The Roads Not Taken) перед премьерой на "Берлинале-2020".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AFP 2020 / Sanjay Kanojia

Религиозная процессия во время ведического праздника Махашиваратри в Аллахабаде.

Участники религиозной процессии в Аллахабаде
9 из 30

Религиозная процессия во время ведического праздника Махашиваратри в Аллахабаде.

© AFP 2020 / Sanjay Kanojia
© REUTERS / Simon Dawson

Блинный забег в Лондоне.

Участник забега с блинами в Лондоне
10 из 30

Блинный забег в Лондоне.

© REUTERS / Simon Dawson
© AP Photo / Achmad Ibrahim

Индонезийские подростки развлекаются во время наводнения в окрестностях Джакарты.

Индонезийская молодежь развлекается во время наводнения в окрестностях Джакарты
11 из 30

Индонезийские подростки развлекаются во время наводнения в окрестностях Джакарты.

© AP Photo / Achmad Ibrahim
© AP Photo / Leo Correa

Участники уличного фестиваля "Рай на Земле" в Рио-де-Жанейро.

Участники уличного карнавала Рай на Земле в Рио-де-Жанейро
12 из 30

Участники уличного фестиваля "Рай на Земле" в Рио-де-Жанейро.

© AP Photo / Leo Correa
© AP Photo / Altaf Qadri

Индийские мусульманки выглядывают в окно во время патрулирования сотрудниками службы безопасности улицы в Нью-Дели.

Индийские мусульманки выглядывают в окно во время патрулирования сотрудниками службы безопасности улицы в Нью-Дели
13 из 30

Индийские мусульманки выглядывают в окно во время патрулирования сотрудниками службы безопасности улицы в Нью-Дели.

© AP Photo / Altaf Qadri
© AFP 2020 / POOL / Ludovic Marin

Президенту Франции Эммануэлю Макрону показывают корову породы шароле на 57-й Международной сельскохозяйственной ярмарке в Париже.

Президент Франции Эммануэль Макрон проверяет качество коровы породы Шароле во время 57-й Международной сельскохозяйственной ярмарки в Париже
14 из 30

Президенту Франции Эммануэлю Макрону показывают корову породы шароле на 57-й Международной сельскохозяйственной ярмарке в Париже.

© AFP 2020 / POOL / Ludovic Marin
© AFP 2020 / Daniel Ramalho

Фестиваль грязи Bloco da Lama в Бразилии.

Участницы грязевого фестиваля Bloco da Lama в Бразилии
15 из 30

Фестиваль грязи Bloco da Lama в Бразилии.

© AFP 2020 / Daniel Ramalho
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Туристы фотографируются с участниками анимационной программы во время открытия фестиваля "Московская Масленица" на Манежной площади.

Туристы фотографируются с участниками анимационной программы во время открытия фестиваля Московская масленица на Манежной площади
16 из 30

Туристы фотографируются с участниками анимационной программы во время открытия фестиваля "Московская Масленица" на Манежной площади.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 43-й сессии Совета ООН по правам человека.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека
17 из 30

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 43-й сессии Совета ООН по правам человека.

© РИА Новости / POOL
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© AP Photo / Andres Gutierrez

Участники карнавала переходят мост во время песчаной бури в Санта-Крус-де-Тенерифе.

Участники карнавала переходят мост во время песчаной бури в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
18 из 30

Участники карнавала переходят мост во время песчаной бури в Санта-Крус-де-Тенерифе.

© AP Photo / Andres Gutierrez
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Участник акции в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у здания Королевского суда Вулича в Лондоне.

Участник акции в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у здания Королевского суда Вулича в Лондоне
19 из 30

Участник акции в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у здания Королевского суда Вулича в Лондоне.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанк

Жительницы Тегерана в медицинских масках идут по одной из центральных улиц города. Власти Ирана объявили 19 февраля о распространении в стране коронавируса.

Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
20 из 30

Жительницы Тегерана в медицинских масках идут по одной из центральных улиц города. Власти Ирана объявили 19 февраля о распространении в стране коронавируса.

© РИА Новости / Антон Быстров
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© REUTERS / Alessandro Garofalo

Модель Джиджи Хадид представляет коллекцию Versace на Неделе моды в Милане.

Модель Джиджи Хадид представляет коллекцию Versace Осень-зима/2020 на Неделе моды в Милане
21 из 30

Модель Джиджи Хадид представляет коллекцию Versace на Неделе моды в Милане.

© REUTERS / Alessandro Garofalo
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Шимпанзе Анфиса в парке флоры и фауны "Роев ручей". В первый день масленичной недели обезьян красноярского зоопарка угостили блинами с вареньем и дали витаминизированные сиропы для профилактики ОРВИ.

Молодая самка шимпанзе Анфиса в парке флоры и фауны Роев ручей на окраине Красноярска
22 из 30

Шимпанзе Анфиса в парке флоры и фауны "Роев ручей". В первый день масленичной недели обезьян красноярского зоопарка угостили блинами с вареньем и дали витаминизированные сиропы для профилактики ОРВИ.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© AFP 2020 / Carl de Souza

Танцовщица школы самбы Mangueira на карнавале в Рио-де-Жанейро.

Участница школы самбы Mangueira на карнавале в Рио-де-Жанейро
23 из 30

Танцовщица школы самбы Mangueira на карнавале в Рио-де-Жанейро.

© AFP 2020 / Carl de Souza
© REUTERS / Ricardo Moraes

Участники школы самбы Beija-Flor на карнавале в Рио-де-Жанейро.

Участники школы самбы Beija-Flor на карнавале в Рио-де-Жанейро
24 из 30

Участники школы самбы Beija-Flor на карнавале в Рио-де-Жанейро.

© REUTERS / Ricardo Moraes
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков выступают на гала-вечере "Путь к победе!".

Татьяна Волосожар и Максим Траньков выступают на гала-вечере фестиваля фигурного катания Путь к победе!
25 из 30

Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков выступают на гала-вечере "Путь к победе!".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© AFP 2020 / Martin Bernetti

Антиправительственная акция протеста в Чили.

Акции простеста против политики правительства президента Чила Себастьяна Пиньера
26 из 30

Антиправительственная акция протеста в Чили.

© AFP 2020 / Martin Bernetti
© AFP 2020 / Giuseppe Cacace

Участники велогонки "Тур Объединенных Арабских Эмиратов".

Участники велогонки Тур Объединённых Арабских Эмиратов
27 из 30

Участники велогонки "Тур Объединенных Арабских Эмиратов".

© AFP 2020 / Giuseppe Cacace
© REUTERS / Khalil Ashawi

Ребенок играет с овцой в сирийском городе Аазаз.

Ребенок играет с овцой в сирийском Аазазе
28 из 30

Ребенок играет с овцой в сирийском городе Аазаз.

© REUTERS / Khalil Ashawi
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Туристы в Милане.

Туристы на одной из улиц Милана
29 из 30

Туристы в Милане.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества на Поклонной горе в Москве.

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в парке Победы на Поклонной горе в Москве
30 из 30

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества на Поклонной горе в Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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