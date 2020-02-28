Лучшие фото недели: "Рай на Земле", движение вверх и "Остров мечты"

Уличная вечеринка накануне ежегодного карнавала в Рио-де-Жанейро.
Участник акции протеста у офиса Зеленского в Киеве поджег на себе одежду.
Дети пытаются перебраться через турецкую пограничную стену в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.
Дети пытаются перебраться через турецкую пограничную стену в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.
Девушка в национальном костюме на Международном конкурсе ледовых скульптур во время фестиваля Olkhon Ice Fest на озере Байкал.
Девушка в национальном костюме на Международном конкурсе ледовых скульптур во время фестиваля Olkhon Ice Fest на озере Байкал.
Владимир Путин в тематическом парке "Остров мечты" в Москве.
Владимир Путин в тематическом парке "Остров мечты" в Москве.
Т-72 участвует в танковом биатлоне на первом этапе конкурса "АрМИ-2020" в Приморье.
Т-72 участвует в танковом биатлоне на первом этапе конкурса "АрМИ-2020" в Приморье.
Жители Боготы наблюдают за столкновением протестующих с полицией.
Актриса Эль Фаннинг на красной дорожке фильма Салли Поттер "Неизбранные дороги" (The Roads Not Taken) перед премьерой на "Берлинале-2020".
Актриса Эль Фаннинг на красной дорожке фильма Салли Поттер "Неизбранные дороги" (The Roads Not Taken) перед премьерой на "Берлинале-2020".
Религиозная процессия во время ведического праздника Махашиваратри в Аллахабаде.
Религиозная процессия во время ведического праздника Махашиваратри в Аллахабаде.
Блинный забег в Лондоне.
Индонезийские подростки развлекаются во время наводнения в окрестностях Джакарты.
Индонезийские подростки развлекаются во время наводнения в окрестностях Джакарты.
Участники уличного фестиваля "Рай на Земле" в Рио-де-Жанейро.
Участники уличного фестиваля "Рай на Земле" в Рио-де-Жанейро.
Индийские мусульманки выглядывают в окно во время патрулирования сотрудниками службы безопасности улицы в Нью-Дели.
Индийские мусульманки выглядывают в окно во время патрулирования сотрудниками службы безопасности улицы в Нью-Дели.
Президенту Франции Эммануэлю Макрону показывают корову породы шароле на 57-й Международной сельскохозяйственной ярмарке в Париже.
Президенту Франции Эммануэлю Макрону показывают корову породы шароле на 57-й Международной сельскохозяйственной ярмарке в Париже.
Фестиваль грязи Bloco da Lama в Бразилии.
Туристы фотографируются с участниками анимационной программы во время открытия фестиваля "Московская Масленица" на Манежной площади.
Туристы фотографируются с участниками анимационной программы во время открытия фестиваля "Московская Масленица" на Манежной площади.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 43-й сессии Совета ООН по правам человека.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 43-й сессии Совета ООН по правам человека.
Участники карнавала переходят мост во время песчаной бури в Санта-Крус-де-Тенерифе.
Участники карнавала переходят мост во время песчаной бури в Санта-Крус-де-Тенерифе.
Участник акции в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у здания Королевского суда Вулича в Лондоне.
Участник акции в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у здания Королевского суда Вулича в Лондоне.
Жительницы Тегерана в медицинских масках идут по одной из центральных улиц города. Власти Ирана объявили 19 февраля о распространении в стране коронавируса.
Жительницы Тегерана в медицинских масках идут по одной из центральных улиц города. Власти Ирана объявили 19 февраля о распространении в стране коронавируса.
Модель Джиджи Хадид представляет коллекцию Versace на Неделе моды в Милане.
Модель Джиджи Хадид представляет коллекцию Versace на Неделе моды в Милане.
Шимпанзе Анфиса в парке флоры и фауны "Роев ручей". В первый день масленичной недели обезьян красноярского зоопарка угостили блинами с вареньем и дали витаминизированные сиропы для профилактики ОРВИ.
Шимпанзе Анфиса в парке флоры и фауны "Роев ручей". В первый день масленичной недели обезьян красноярского зоопарка угостили блинами с вареньем и дали витаминизированные сиропы для профилактики ОРВИ.
Танцовщица школы самбы Mangueira на карнавале в Рио-де-Жанейро.
Участники школы самбы Beija-Flor на карнавале в Рио-де-Жанейро.
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков выступают на гала-вечере "Путь к победе!".
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков выступают на гала-вечере "Путь к победе!".
Антиправительственная акция протеста в Чили.
Участники велогонки "Тур Объединенных Арабских Эмиратов".
Ребенок играет с овцой в сирийском городе Аазаз.
Туристы в Милане.
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества на Поклонной горе в Москве.
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества на Поклонной горе в Москве.