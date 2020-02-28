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"Нас держат в китайском лагере": вирусная сенсация кончилась сюрпризом
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РИА Новости

"Нас держат в китайском лагере": вирусная сенсация кончилась сюрпризом

08:00 28.02.2020 (обновлено: 08:35 28.02.2020)
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© REUTERS / Thomas PeterСотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
© REUTERS / Thomas Peter
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Эта трогательная история началась в Лондоне в минувшем декабре, а завершилась в Пекине только что. Итак, Рождество и присущие таковому чудеса, и шестилетняя девочка Флоренс Уиддикомб находит душераздирающее послание в коробочке с рождественскими открытками, которые продавала некая благотворительная организация.
Послание на подозрительно хорошем английском, дословно такое: "Мы иностранные заключенные в шанхайской тюрьме Цинпу, Китай. Нас заставляют работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам, известите организации по правам человека и свяжитесь с г-ном Питером Хамфри".
Историю эту напечатали в The Sunday Times.

Шестилетняя девочка — это пять (в смысле идея так же гениальна, как утонувший сирийский мальчик-мигрант, уложенный в нужную позу на песке). В Лондоне Рождество, а тут узники, которые, видимо, упаковывают рождественские открытки в принудительном порядке, — это тоже пять. Да, но вот призыв срочно связаться с Питером Хамфри — что за легендарный герой и спаситель страдающих? Это прямо начало длинного увлекательного квеста в стиле "Кода да Винчи".

Но к квесту подключились китайские власти, разбиравшиеся, кто такой этот легендарный Питер Хамфри. И вот разобрались.
Этот бывший журналист известен тем, что сам отсидел два с лишним года в той самой шанхайской тюрьме, по мелкому делу — воровал и продавал персональные данные из Сети, что в Китае не поощряется. И, наверное, он так полюбился прочим заключенным, что они только и мечтали, чтобы недавно освободившийся Питер написал об их страданиях.
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Для настоящего западника фактов не существует: опыт Крыма и Китая
Стоит ли говорить, что китайская компания, делающая открытки, не упаковывает их в этой (и любой другой) тюрьме, что в Цинпу вообще нет никакого принудительного труда для иностранцев, о чем Пекин официально и заявил? Вдобавок Хамфри не первый раз играет в большой политике — после того, как его осудили в Китае, он потребовал от британского регулятора лишить китайское телевидение лицензии на вещание в Великобритании. В общем, не оскудела амбициями и талантами британская земля. Акция с открыткой получилась отлично, и ведь проделать ее было не так и трудно (в порядке гипотезы: сам написал открытку, сам себя нашел и отозвался в газете).
Давайте посмотрим, в какую общую картину эта история вписывается. Кто-то мог бы подумать, что единственный фронт информационной войны против Китая — коронавирус и распространение по миру незамысловатой мысли насчет того, что Китай — это зараза и вдобавок авторитарный режим, не способный справиться с эпидемией без демократии.

Но, во-первых, получается все наоборот. Информация говорит о том, что там наперебой открываются производства, временно прекращавшие работу из-за карантина, оживают транспортные маршруты. И любой может посмотреть на цифры новых зараженных вирусом, вылечившихся и умерших — и самостоятельно вычислить все нужные проценты, и нарисовать кривые, увидев, куда они идут. В общем, у Пекина по части борьбы с эпидемией все получилось.

А во-вторых, никто и не собирался класть все яйца в одну корзинку, так что старые добрые фальсификации насчет ужасов Китая как были до эпидемии, так и будут жить после нее. Вот история с невозвращенцем из Австралии Ван Лицяном, который пообещал сдать властям страны ценную информацию о подрывной деятельности Пекина в самой Австралии, на Тайване и в собственном Гонконге (потом он признал, что это фальшивка). Или — другая история, с заголовком в The Wall Street Journal, вот таким: "Китай — больной Азии". За это из Пекина выслали сотрудников газеты, а сейчас в самой ее редакции 53 сотрудника написали коллективное письмо, призывая редколлегию извиниться.
Санитарная обработка на улице в Гуанчжоу, КНР
16 февраля, 08:00
"Тоталитарная" борьба с эпидемией, или Китай не может быть прав
Заметим: местная пропаганда довольно успешно научилась реагировать на постоянно возникающие вбросы такого рода. Поначалу-то — примерно года три назад — было полное недоумение: что такое, откуда вываливаются эти истории одна за другой? Потом пришла следующая стадия: возмущение. Потому что нельзя же так врать, вроде бы имели дело с приличными людьми. В общем, китайское общество пережило ровно то же, через что прошла и Россия года примерно с 2012-го. И сейчас реакция на очередные инфоакции в Пекине поставлена уже на поток, без лишних эмоций. Примерно как это произошло и с Россией.
И очаровательная в своей простоте рождественская акция британского Остапа Бендера вообще была бы непригодна к упоминанию, если бы… Тут позвольте напомнить, как начиналась — по принципу "вдруг" — нынешняя стадия информационной войны с Китаем.

То есть война эта никогда и не прекращалась, достаточно вспомнить события 2008 года, когда все правильные люди должны были требовать свободы Тибету. Потом о таковом забыли. Но это как бы нормальная ситуация и Китай тут ничем не отличается от множества других стран, которых для поддержания звукового фона и тренировки клыков цапают различные правозащитники. Вот хотя бы Индия — противники нынешней индийской власти минимум раз в месяц рассказывают нам, как эта власть обижает мусульман.

Но фон — это фон, Китай к нему давно привык. И вдруг сначала в Штатах появляются публикации о том, что вся политика в отношении Китая (за более чем полвека) была ошибкой и разочарованием, эту страну надо давить и сдерживать. Потом вице-президент США Майкл Пенс читает свою программную речь с перечислением обвинений: в этом государстве создали систему слежки за собственными гражданами, построили концлагеря в Синьцзяне, загоняют в долги партнеров. То был октябрь 2018 года. А из свежего — выступление госсекретаря Майкла Помпео перед губернаторами американских штатов с подробным рассказом о том, как Китай властвует над всей Америкой и держит ее в когтях.
Флаг США
23 февраля, 14:44
"Фон ненависти". Политолог об обвинениях США по фейкам о коронавирусе
Конечно, то были шоковые документы, прежде всего потому, что не может ответственный человек вот так нагромождать самые дикие обвинения, без особой заботы о правдивости фактов. То есть нам-то, повторим, это давно знакомо, а вот Китай… Китай пусть не удивляется, если в какой-то момент пропагандистский список его злодеяний пополнится строчкой о "принудительном труде иностранных заключенных". И никто уже не вспомнит, откуда все пошло и кто какие открытки писал сам себе.
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Авторы
Популярные комментарии
Конечно, зараза и авторитарный режим. В СССР тоже когда-то мир поставили на грань катастрофы Чернобылем.
28 февраля, 09:07
Весёлый Роджер
3100682
А что вы можете сказать о гране катастрофы Фокусимы? Они и сейчас ровно ничего не делают. Мало того, отравили половину мирового океана.
28 февраля, 09:13
CCicicipi
8130001
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