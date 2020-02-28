"Нас держат в китайском лагере": вирусная сенсация кончилась сюрпризом

Шестилетняя девочка — это пять (в смысле идея так же гениальна, как утонувший сирийский мальчик-мигрант, уложенный в нужную позу на песке). В Лондоне Рождество, а тут узники, которые, видимо, упаковывают рождественские открытки в принудительном порядке, — это тоже пять. Да, но вот призыв срочно связаться с Питером Хамфри — что за легендарный герой и спаситель страдающих? Это прямо начало длинного увлекательного квеста в стиле "Кода да Винчи".
Но, во-первых, получается все наоборот. Информация говорит о том, что там наперебой открываются производства, временно прекращавшие работу из-за карантина, оживают транспортные маршруты. И любой может посмотреть на цифры новых зараженных вирусом, вылечившихся и умерших — и самостоятельно вычислить все нужные проценты, и нарисовать кривые, увидев, куда они идут. В общем, у Пекина по части борьбы с эпидемией все получилось.
То есть война эта никогда и не прекращалась, достаточно вспомнить события 2008 года, когда все правильные люди должны были требовать свободы Тибету. Потом о таковом забыли. Но это как бы нормальная ситуация и Китай тут ничем не отличается от множества других стран, которых для поддержания звукового фона и тренировки клыков цапают различные правозащитники. Вот хотя бы Индия — противники нынешней индийской власти минимум раз в месяц рассказывают нам, как эта власть обижает мусульман.