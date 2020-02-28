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В Доме музыки выступит главный цыганский оркестр мира
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РИА Новости

В Доме музыки выступит главный цыганский оркестр мира

10:24 28.02.2020
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© предоставлена пресс-службой Дома музыкиБудапештский симфонический оркестр цыган "100 скрипок"
Будапештский симфонический оркестр цыган 100 скрипок
© предоставлена пресс-службой Дома музыки
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Будапештский симфонический оркестр цыган "100 скрипок" представит новую программу на сцене Дома музыки 9 марта, сообщает пресс-служба организатора.
"Артисты самого большого в мире цыганского коллектива исполнят мировую классику, не используя ноты и не прибегая к помощи дирижера", — говорится в сообщении пресс-службы.
Программа 2020 года состоит из произведений европейских композиторов и из народных мелодий разных стран. Особенное внимание оркестр всегда уделяет цыганской музыке и произведениям, вдохновленным ей.
"В Доме музыки мы сыграем "Венгерские танцы" Брамса, вальс "На прекрасном голубом Дунае" Иоганна Штрауса-младшего, "Вальс цветов" Чайковского, – говорит президент оркестра Нандор Фаркаш.
© предоставлена пресс-службой Дома музыкиВыступает симфонический оркестр цыган "100 скрипок"
Выступает симфонический оркестр цыган 100 скрипок
© предоставлена пресс-службой Дома музыки
Выступает симфонический оркестр цыган "100 скрипок"
Коллектив, который за виртуозную игру называют "100 Паганини", появился в 1985 году. На похороны известного скрипача Шандора Яроки приехало множество цыганских музыкантов. В качестве последнего слова в память о скрипаче они стали импровизировать. Это событие считается рождением цыганского оркестра.
С тех пор "100 скрипок" выступили более чем в 30 странах, давали концерты в Венском Концертхаусе, амстердамском Консертгебау, женевском Виктория-холле и Театре Елисейских Полей в Париже. За двадцать лет существования музыканты выпустили десятки альбомов, восемь из них стали платиновыми.
"Ни один симфонический оркестр в мире не играет так сочно, с таким энергичным звучанием, так сильно и виртуозно!", – отзывались о концерте "100 скрипок" критики нидерландской газеты NRC Handelsblad.
© предоставлена пресс-службой Дома музыкипрезидент Будапештского симфонического оркестра цыган "100 скрипок" Нандор Фаркаш
президент Будапештского симфонического оркестра цыган 100 скрипок Нандор Фаркаш
© предоставлена пресс-службой Дома музыки
президент Будапештского симфонического оркестра цыган "100 скрипок" Нандор Фаркаш
Согласно обычаю, "ни один цыган не может быть над другим", поэтому каждым номером по очереди управляет один из солистов оркестра. Но все-таки уже много лет коллективом руководит Нандор Фаркаш. Маэстро родился в семье профессиональных музыкантов, учился играть на скрипке с шести лет. В оркестр его пригласили основатели коллектива Лазло Берки и Тивадар Межарос. Сначала музыкант был координатором, организатором выступлений, а с 2014 года Фаркаш – президент оркестра.
© предоставлена пресс-службой Дома дузыкиВице-президент Будапештского симфонического оркестра цыган "100 скрипок" Йожеф Чечи Лендвай
Вице-президент Будапештского симфонического оркестра цыган 100 скрипок Йожеф Чечи Лендвай
© предоставлена пресс-службой Дома дузыки
Вице-президент Будапештского симфонического оркестра цыган "100 скрипок" Йожеф Чечи Лендвай
Вице-президентом считается концертмейстер и первая скрипка оркестра Йожеф Чечи Лендвай. Эти должности не предполагают монополию на принятие решений – руководители занимаются подборкой материала, а затем все члены оркестра вместе решают, соответствует ли этот материал стилю и подходит ли по духу.
© предоставлена пресс-службой Дома музыкиЦимбалисты Будапештского симфонического оркестра цыган "100 скрипок"
Цимбалисты Будапештского симфонического оркестра цыган 100 скрипок
© предоставлена пресс-службой Дома музыки
Цимбалисты Будапештского симфонического оркестра цыган "100 скрипок"
Большую часть коллектива по-прежнему составляют струнные инструменты. В оркестре есть также группа кларнетов и цимбалы. Сейчас в коллективе шесть цимбалистов, и все они виртуозы. Играть на этом редком инструменты учат не в каждой консерватории, поэтому услышать живое исполнение цимбалистов такого уровня – еще одна причина, по которой оркестр каждый раз собирает аншлаг.
С давних времен цыганские виртуозы-самоучки поражали академических музыкантов своей неповторимой техникой, а смелое исполнение самых сложных произведений породило выражение "цыганская скрипка".
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