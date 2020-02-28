Поклонники Гарри Поттера смогут впервые побывать в гостиной Слизерина

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. СМИ узнали, что этой весной поклонники фильмов и книг о Гарри Поттере смогут впервые посмотреть на декорации факультета Слизерин в музее Warner Bros. Tour Studio London в Великобритании, СМИ узнали, что этой весной поклонники фильмов и книг о Гарри Поттере смогут впервые посмотреть на декорации факультета Слизерин в музее Warner Bros. Tour Studio London в Великобритании, сообщает Insider.

© 1492 Pictures (2002) Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната" 1 из 3 Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната" © 1492 Pictures (2002) © 1492 Pictures (2002) Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната" 2 из 3 Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната" © 1492 Pictures (2002) © 1492 Pictures (2002) Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната" 3 из 3 Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната" © 1492 Pictures (2002) 1 из 3 Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната" © 1492 Pictures (2002) 2 из 3 Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната" © 1492 Pictures (2002) 3 из 3 Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната" © 1492 Pictures (2002)

Начиная с 3 апреля и до 6 сентября этого года включительно все желающие смогут посмотреть на подлинные реквизит и мебель, которые снимали в киносаге.

Например, на общую комнату в зеленых и серых оттенках (классические цвета факультета Слизерин. — Прим.ред.) или оригинальные костюмы семьи Малфоев и главного злодея Волан-де-Морта, который тоже учился в Хогвартсе.

Посетители смогут посмотреть на гобелены ручной работы и, возможно даже, на тайную комнату, где происходило действие во второй и седьмой части фильма.