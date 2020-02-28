Поклонники Гарри Поттера смогут впервые побывать в гостиной Слизерина

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. СМИ узнали, что этой весной поклонники фильмов и книг о Гарри Поттере смогут впервые посмотреть на декорации факультета Слизерин в музее Warner Bros. Tour Studio London в Великобритании, сообщает Insider.
© 1492 Pictures (2002)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
1 из 3
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
© 1492 Pictures (2002)
© 1492 Pictures (2002)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
2 из 3
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
© 1492 Pictures (2002)
© 1492 Pictures (2002)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
3 из 3
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
© 1492 Pictures (2002)
1 из 3
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
© 1492 Pictures (2002)
2 из 3
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
© 1492 Pictures (2002)
3 из 3
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
© 1492 Pictures (2002)
Начиная с 3 апреля и до 6 сентября этого года включительно все желающие смогут посмотреть на подлинные реквизит и мебель, которые снимали в киносаге.
Например, на общую комнату в зеленых и серых оттенках (классические цвета факультета Слизерин. — Прим.ред.) или оригинальные костюмы семьи Малфоев и главного злодея Волан-де-Морта, который тоже учился в Хогвартсе.
Посетители смогут посмотреть на гобелены ручной работы и, возможно даже, на тайную комнату, где происходило действие во второй и седьмой части фильма.
Билеты необходимо приобретать заранее на официальном сайте музея.
31 декабря 2019, 06:34КультураСтало известно, о чем может быть новый фильм о Гарри Поттере