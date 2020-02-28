Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-28T06:41+0300
https://ria.ru/20200228/1565284183.html
Поклонники Гарри Поттера смогут впервые побывать в гостиной Слизерина
https://cdn23.img.ria.ru/images/17744/31/177443150_0:0:5120:2880_1036x0_80_0_0_d16cd3a08ce995a316f536c6fc807eee.jpg
РИА Новости

Поклонники Гарри Поттера смогут впервые побывать в гостиной Слизерина

06:41 28.02.2020
4171
© Каро Премьер / Перейти в фотобанкТом Фэлтон. Фильм Дэвида Йейтса "Гарри Поттер и Принц-полукровка"
Том Фэлтон. Фильм Дэвида Йейтса Гарри Поттер и Принц-полукровка
© Каро Премьер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. СМИ узнали, что этой весной поклонники фильмов и книг о Гарри Поттере смогут впервые посмотреть на декорации факультета Слизерин в музее Warner Bros. Tour Studio London в Великобритании, сообщает Insider.
© 1492 Pictures (2002)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
Кадр из фильма Гарри Поттер и Тайная комната
1 из 3
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
© 1492 Pictures (2002)
© 1492 Pictures (2002)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
Кадр из фильма Гарри Поттер и Тайная комната
2 из 3
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
© 1492 Pictures (2002)
© 1492 Pictures (2002)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
Кадр из фильма Гарри Поттер и Тайная комната
3 из 3
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
© 1492 Pictures (2002)
1 из 3
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
© 1492 Pictures (2002)
2 из 3
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
© 1492 Pictures (2002)
3 из 3
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
© 1492 Pictures (2002)
Начиная с 3 апреля и до 6 сентября этого года включительно все желающие смогут посмотреть на подлинные реквизит и мебель, которые снимали в киносаге.
Например, на общую комнату в зеленых и серых оттенках (классические цвета факультета Слизерин. — Прим.ред.) или оригинальные костюмы семьи Малфоев и главного злодея Волан-де-Морта, который тоже учился в Хогвартсе.
Посетители смогут посмотреть на гобелены ручной работы и, возможно даже, на тайную комнату, где происходило действие во второй и седьмой части фильма.
Билеты необходимо приобретать заранее на официальном сайте музея.
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень(2001)
31 декабря 2019, 06:34Культура
Стало известно, о чем может быть новый фильм о Гарри Поттере
1861033
КультураКино и сериалыНовости культурыВыставкиГарри ПоттерЛондон
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин в новом детском парке развлечений Остров мечты
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным
Скорая помощь
Директор школы рассказал об умершей в Зеленограде девочке
Салон автомобиля Bentley на Международном Женевском автосалоне
Организаторы рассказали об убытках из-за отмены Женевского автосалона
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Статуя Фемиды у здания федерального суда в США
В США британка проиграла иск о клевете по "российскому расследованию"
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
СК наградил жительницу Красноярска за спасение ребенка от стаи собак
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Адмирал Кравченко объяснил отправку фрегатов с "Калибрами"
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Пассажиры в аэропорту
В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Число погибших в ДТП на трассе в Кузбассе выросло до пяти человек
Алкогольный отдел в супермаркете
Минпромторг предложил изменить правила продажи алкоголя
Бывший кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
В США возмутились интервью жены Берни Сандерса RT
Чрезвычайный и Полномочный посол Австрии в РФ Йоханнес Айгнер
Австрия намерена реализовать в России 26 инвестпроектов
Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе Хмеймим в Сирии
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
00:40Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
00:34Росгидромет рассказал о погоде в России в последний день зимы
00:28В Сальвадоре ввели запрет на въезд людей из Ирана из-за коронавируса
00:16В США лишь один пациент с коронавирусом остается в госпитале
Лента новостейМолния