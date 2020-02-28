Аналитики Morgan Stanley рассказали, что будет с российской экономикой

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. В 2021-2022 годах российская экономика будет расти быстрее, чем предполагалось. К такому выводу пришли в одном из крупнейших инвестиционных банков Morgan Stanley, проанализировав бюджетную политику Москвы и состояние государственных финансов. Что именно заставило американских экспертов скорректировать прогноз — в материале РИА Новости.

Факторы роста

В Morgan Stanley теперь считают, что в 2020-м ВВП России прибавит 1,9% (ранее предсказывали 1,7%), а в 2021-м — 2,2% (до этого обещали только два процента).

Экономисты банка подчеркивают: российские власти сейчас cосредоточились на переходе от "режима экономической стабильности" к "режиму ускорения роста" и это, несомненно, принесет результат.

Отметили продажу Сбербанка правительству. "Приобретение правительством акций Сбербанка у Банка России, по сути, представляет собой квазибюджетное финансирование с целью увеличения социальных расходов", — объясняют аналитики.

О том, что государство намерено выкупить контрольный пакет крупнейшего российского банка, сообщили в начале февраля. В результате "Сбер" будет выплачивать дивиденды не Центробанку, а напрямую в госбюджет.

"Это весьма кстати на фоне падающих цен на нефть, — отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари". — В прошлом году и ранее, после кризиса 2014-2016 годов, дивиденды "Сбербанка" перечисляли в бюджет, но в ЦБ это рассматривали как временную меру. Теперь все изменилось".

Как считают в Morgan Stanley, ускорению российской экономики также должны способствовать усилия властей по повышению эффективности реализации национальных проектов. Отечественные эксперты полагают, что нацпроекты и соответствующие расходы позволят экономике в ближайшие пару лет прибавлять по два-три процента. Например, эксперты банка "Фридом Финанс" не исключают результат в 2-2,5% в 2020-м при достаточно высоких мировых ценах на сырье.

Наконец, экономику подстегнет ожидаемое смягчение бюджетной и денежно-кредитной политики Банка России. В феврале ключевую ставку снизили на 0,25 процентного пункта — до 6,0% годовых, потому что цены растут медленнее, чем ожидалось. В январе инфляция в годовом выражении упала до 2,4% (с 3,0% в декабре).

"В краткосрочной перспективе ЦБ видит дезинфляционные риски и пространство для дальнейшего смягчения. Мы ожидаем ключевую ставку на уровне 5,5% в этом году", — говорится в обзоре Morgan Stanley.

Выше среднемировых

Эксперты Всемирного банка настроены не столь оптимистично. Их прогноз на 2020-2021 годы — не больше 1,6-1,8%.

"Замедление связано с глобальным снижением производственной активности и сокращением мировой торговли", — констатировали они в декабрьском отчете.

В ВБ указывают на относительно жесткую денежно-кредитную политику Банка России, слабую динамику реальных доходов населения и медленную реализацию национальных проектов. Кроме того, в стране сокращается трудоспособное население, что пока не компенсировано повышением пенсионного возраста.

В 2019-м экономика страны, по первой оценке Росстата, прибавила 1,3%, в 2018-м было больше — 2,5%. Седьмой год показатели ниже среднемировых: по подсчетам Международного валютного фонда, в 2019-м глобальный ВВП вырос на 2,9%.

Тринадцатого февраля на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов объявил о повышении прогноза роста ВВП на 2020-й с 1,7% до 1,9%.

Глава Минфина объяснил: "Увеличится динамика реальных располагаемых доходов населения по сравнению с той траекторией, которая была учтена ранее".

А по обновленному прогнозу Минэкономразвития, уже через пару лет удастся добиться 3,1-3,2% (в 2020-м — 1,9%), в 2023-2024-м — 3,3%.

В результате Россия обойдет Германию по такому показателю, как ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности (ППС). Сейчас мы по этому параметру на шестом месте (данные МВФ).