2020-02-28T08:00+0300
2020-02-28T09:24+0300
https://ria.ru/20200228/1565282653.html
Аналитики Morgan Stanley рассказали, что будет с российской экономикой
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РИА Новости
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РИА Новости
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. В 2021-2022 годах российская экономика будет расти быстрее, чем предполагалось. К такому выводу пришли в одном из крупнейших инвестиционных банков Morgan Stanley, проанализировав бюджетную политику Москвы и состояние государственных финансов. Что именно заставило американских экспертов скорректировать прогноз — в материале РИА Новости.
Факторы роста
В Morgan Stanley теперь считают, что в 2020-м ВВП России прибавит 1,9% (ранее предсказывали 1,7%), а в 2021-м — 2,2% (до этого обещали только два процента).
Экономисты банка подчеркивают: российские власти сейчас cосредоточились на переходе от "режима экономической стабильности" к "режиму ускорения роста" и это, несомненно, принесет результат.
Отметили продажу Сбербанка правительству. "Приобретение правительством акций Сбербанка у Банка России, по сути, представляет собой квазибюджетное финансирование с целью увеличения социальных расходов", — объясняют аналитики.
О том, что государство намерено выкупить контрольный пакет крупнейшего российского банка, сообщили в начале февраля. В результате "Сбер" будет выплачивать дивиденды не Центробанку, а напрямую в госбюджет.
"Это весьма кстати на фоне падающих цен на нефть, — отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари". — В прошлом году и ранее, после кризиса 2014-2016 годов, дивиденды "Сбербанка" перечисляли в бюджет, но в ЦБ это рассматривали как временную меру. Теперь все изменилось".
Как считают в Morgan Stanley, ускорению российской экономики также должны способствовать усилия властей по повышению эффективности реализации национальных проектов. Отечественные эксперты полагают, что нацпроекты и соответствующие расходы позволят экономике в ближайшие пару лет прибавлять по два-три процента. Например, эксперты банка "Фридом Финанс" не исключают результат в 2-2,5% в 2020-м при достаточно высоких мировых ценах на сырье.
Наконец, экономику подстегнет ожидаемое смягчение бюджетной и денежно-кредитной политики Банка России. В феврале ключевую ставку снизили на 0,25 процентного пункта — до 6,0% годовых, потому что цены растут медленнее, чем ожидалось. В январе инфляция в годовом выражении упала до 2,4% (с 3,0% в декабре).
"В краткосрочной перспективе ЦБ видит дезинфляционные риски и пространство для дальнейшего смягчения. Мы ожидаем ключевую ставку на уровне 5,5% в этом году", — говорится в обзоре Morgan Stanley.
Выше среднемировых
Эксперты Всемирного банка настроены не столь оптимистично. Их прогноз на 2020-2021 годы — не больше 1,6-1,8%.
"Замедление связано с глобальным снижением производственной активности и сокращением мировой торговли", — констатировали они в декабрьском отчете.
В ВБ указывают на относительно жесткую денежно-кредитную политику Банка России, слабую динамику реальных доходов населения и медленную реализацию национальных проектов. Кроме того, в стране сокращается трудоспособное население, что пока не компенсировано повышением пенсионного возраста.
В 2019-м экономика страны, по первой оценке Росстата, прибавила 1,3%, в 2018-м было больше — 2,5%. Седьмой год показатели ниже среднемировых: по подсчетам Международного валютного фонда, в 2019-м глобальный ВВП вырос на 2,9%.
Тринадцатого февраля на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов объявил о повышении прогноза роста ВВП на 2020-й с 1,7% до 1,9%.
Глава Минфина объяснил: "Увеличится динамика реальных располагаемых доходов населения по сравнению с той траекторией, которая была учтена ранее".
А по обновленному прогнозу Минэкономразвития, уже через пару лет удастся добиться 3,1-3,2% (в 2020-м — 1,9%), в 2023-2024-м — 3,3%.
В результате Россия обойдет Германию по такому показателю, как ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности (ППС). Сейчас мы по этому параметру на шестом месте (данные МВФ).
Аналитики не исключают возможность выйти на три процента и выше — при условии, что инвестиции государственных денег в нацпроекты окажутся эффективными. Если ставка властей на нацпроекты верна, усилится инвестиционная активность, восстановится потребительский спрос — в том числе за счет господдержки социальной сферы. Все это может обеспечить рост на 2,5-3% и ускорение после 2022 года.