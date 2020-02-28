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Туризм
2020-02-28T01:16+0300
https://ria.ru/20200228/1565278659.html
Стюард показал секретный запасной выход бортпроводников в самолете
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565278415_0:0:1918:1080_1036x0_80_0_0_14cb6dc43cc359b0475645b1d3c3258a.jpg
РИА Новости

Стюард показал секретный запасной выход бортпроводников в самолете

01:16 28.02.2020
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© Страница авиакомпании Virgin Australia в FacebookДемонстрация скрытого люка в самолете Boeing 777 авиакомпании Virgin Australia
Демонстрация скрытого люка в самолете Boeing 777 авиакомпании Virgin Australia
© Страница авиакомпании Virgin Australia в Facebook
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Стюард австралийской авиакомпании показал секретный запасной выход бортпроводников, ведущий в экономкласс, сообщает The Sun.
Стюард во время прямой трансляции в социальной сети ответил на самые популярные вопросы пользователей. Во многих больших самолетах, летающих на дальние расстояния, среди багажных ящиков есть один без ручек. Пассажиров заинтересовало его назначение, и бортпроводник продемонстрировал, как он с коллегами его использует.
Ящик представляет собой запасной выход, ведущий из зоны отдыха прямо в экономкласс. В некоторых моделях самолета — в первый класс. В каюте для бортпроводников – это часть спального места. Механизм действия схож с трансформацией койко-места в боковой части плацкарта в российских поездах. Средняя часть "кровати" поднимается, под ней есть ручка. Когда стюард отодвигает ее, вниз опускается подобие трапа. Так бортпроводники быстрее оказываются в салоне самолета.
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