Стюард показал секретный запасной выход бортпроводников в самолете

Стюард во время прямой трансляции в социальной сети ответил на самые популярные вопросы пользователей. Во многих больших самолетах, летающих на дальние расстояния, среди багажных ящиков есть один без ручек. Пассажиров заинтересовало его назначение, и бортпроводник продемонстрировал, как он с коллегами его использует.

Ящик представляет собой запасной выход, ведущий из зоны отдыха прямо в экономкласс. В некоторых моделях самолета — в первый класс. В каюте для бортпроводников – это часть спального места. Механизм действия схож с трансформацией койко-места в боковой части плацкарта в российских поездах. Средняя часть "кровати" поднимается, под ней есть ручка. Когда стюард отодвигает ее, вниз опускается подобие трапа. Так бортпроводники быстрее оказываются в салоне самолета.