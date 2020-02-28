Пляж на Каспийском море оборудуют для инвалидов-колясочников

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Махачкале обустраивают первый в регионе пляж, где люди, передвигающиеся в инвалидном кресле, смогут провести время у воды. Все работы должны быть закончены уже к концу сентября этого года.

Проект "Доступный пляж" получил финансирование Фонда президентских грантов. На работы по обустройству дорожки из тротуарной плитки, душевой, места отдыха, туалета, раздевалки, беседки из фонда было выделено 955,3 тысячи рублей. Остальные 356,5 тысячи рублей поступят из бюджета Федерации парусного спорта Дагестана им. Гвоздева, сообщил руководитель проекта Магомед Омаров.

Посещение пляжа будет бесплатным. Омаров уточнил, что со временем для поддержания хорошего состояния пляжа посещение может стать платным. "В следующем году проект может быть частично монетизирован: может дорожка испортиться или еще что-то. Но не с целью заработка, а для поддержания работоспособного состояния пляжа", — добавил Омаров.

В будущем планируется при поддержке руководства республики обустроить подобные пляжи в других городах на Каспийском побережье: в Дербенте, Каспийске и других.

"Мы каждый день летом проводим на пляже и постоянно видим, что людям с ограниченными возможностями родственники помогают добраться от парковки до берега моря метров 60-70. Приходится нести на руках, потому что подъехать по песку нельзя", — говорит Омаров.