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Пресс-конференция Андрея Клишаса о подготовке изменений в Конституцию
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РИА Новости

Пресс-конференция Андрея Клишаса о подготовке изменений в Конституцию

10:01 28.02.2020 (обновлено: 13:31 28.02.2020)
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5 марта в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция сопредседателя Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея КЛИШАСА.

В рамках пресс-конференции речь пойдет о процессе работы по подготовке изменений в основной закон страны.
Во время мероприятия состоится подключение студии в Симферополе, где представители СМИ смогут задать свои вопросы.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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