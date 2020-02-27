Митрополит Онуфрий отметил смелость и благородство черногорцев

БЕЛГРАД, 27 фев – РИА Новости. Жители Черногории, которые участвуют в массовых собраниях и молебнах в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ), показывают благородство сверх ожиданий, заявил глава УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий, который возглавил шествие верующих в Подгорице.
В четверг в столице Черногории состоялся торжественный молебен и шествие верующих в честь праздника святого которое возглавили митрополит Онуфрий и митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий. Ранее они приняли участие в совещании глав православных церквей в Иордании.
Предстоятель УПЦ прибыл на праздник Симеона Мироточивого - основателя средневекового сербского государства Стефана Немани, который родился в XII веке в Подгорице. В субботу митрополит Онуфрий по плану также примет участие в торжественном молебне и шествии по центру Подгорицы.
"Когда я получил приглашение от высокопреосвященнейшего владыки Амфилохия посетить Черногорию, то имел какие-то представления о вашей земле, вашем народе. Имел представление о черногорцах еще будучи в семинарии, изучая церковную историю, и я запомнил из тех лет, что черногорский народ очень мужественный и смелый", - заявил митрополит Онуфрий десяткам тысячам верующих, собравшихся перед храмом Воскресения Христова.
"Но когда я прибыл сюда и посмотрел на ваши лица, на это множество людей, которые собрались тут во имя Христа, то я понял, что мои представления очень слабые, что вы намного красивее и благороднее, чем я вас себе представлял", - отметил глава УПЦ. Трансляцию вело радио Светигора.
Каждое воскресенье и четверг во многих городах Черногории проходят массовые шествия и молебны против закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ). Черногорская полиция не обнародует общее число участников или данные по регионам. По оценкам оппозиции, в последних мирных шествиях и молебнах участвовали около 200 тысяч человек при населении страны около 630 тысяч.
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