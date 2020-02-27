Митрополит Онуфрий отметил смелость и благородство черногорцев

Предстоятель Украинской православной церкви с титулом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Митрополит Онуфрий на встреча в Аммане, Иордания

В четверг в столице Черногории состоялся торжественный молебен и шествие верующих в честь праздника святого которое возглавили митрополит Онуфрий и митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий. Ранее они приняли участие в совещании глав православных церквей в Иордании.

Предстоятель УПЦ прибыл на праздник Симеона Мироточивого - основателя средневекового сербского государства Стефана Немани, который родился в XII веке в Подгорице. В субботу митрополит Онуфрий по плану также примет участие в торжественном молебне и шествии по центру Подгорицы.

"Когда я получил приглашение от высокопреосвященнейшего владыки Амфилохия посетить Черногорию, то имел какие-то представления о вашей земле, вашем народе. Имел представление о черногорцах еще будучи в семинарии, изучая церковную историю, и я запомнил из тех лет, что черногорский народ очень мужественный и смелый", - заявил митрополит Онуфрий десяткам тысячам верующих, собравшихся перед храмом Воскресения Христова.

"Но когда я прибыл сюда и посмотрел на ваши лица, на это множество людей, которые собрались тут во имя Христа, то я понял, что мои представления очень слабые, что вы намного красивее и благороднее, чем я вас себе представлял", - отметил глава УПЦ. Трансляцию вело радио Светигора.