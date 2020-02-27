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Религия и мировоззрение
2020-02-28T00:00+0300
https://ria.ru/20200227/1565303183.html
Митрополит Онуфрий отметил смелость и благородство черногорцев
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565235165_0:0:3520:1980_1036x0_80_0_0_04e445e91129cb4b7e33e1a4d912ede2.jpg
РИА Новости

Митрополит Онуфрий отметил смелость и благородство черногорцев

23:59 27.02.2020 (обновлено: 00:00 28.02.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникПредстоятель Украинской православной церкви с титулом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Митрополит Онуфрий на встреча в Аммане, Иордания
Предстоятель Украинской православной церкви с титулом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Митрополит Онуфрий на встреча в Аммане, Иордания
© РИА Новости / Геннадий Мельник
БЕЛГРАД, 27 фев – РИА Новости. Жители Черногории, которые участвуют в массовых собраниях и молебнах в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ), показывают благородство сверх ожиданий, заявил глава УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий, который возглавил шествие верующих в Подгорице.
В четверг в столице Черногории состоялся торжественный молебен и шествие верующих в честь праздника святого которое возглавили митрополит Онуфрий и митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий. Ранее они приняли участие в совещании глав православных церквей в Иордании.
Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
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Предстоятель УПЦ прибыл на праздник Симеона Мироточивого - основателя средневекового сербского государства Стефана Немани, который родился в XII веке в Подгорице. В субботу митрополит Онуфрий по плану также примет участие в торжественном молебне и шествии по центру Подгорицы.
"Когда я получил приглашение от высокопреосвященнейшего владыки Амфилохия посетить Черногорию, то имел какие-то представления о вашей земле, вашем народе. Имел представление о черногорцах еще будучи в семинарии, изучая церковную историю, и я запомнил из тех лет, что черногорский народ очень мужественный и смелый", - заявил митрополит Онуфрий десяткам тысячам верующих, собравшихся перед храмом Воскресения Христова.
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"Но когда я прибыл сюда и посмотрел на ваши лица, на это множество людей, которые собрались тут во имя Христа, то я понял, что мои представления очень слабые, что вы намного красивее и благороднее, чем я вас себе представлял", - отметил глава УПЦ. Трансляцию вело радио Светигора.
Каждое воскресенье и четверг во многих городах Черногории проходят массовые шествия и молебны против закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ). Черногорская полиция не обнародует общее число участников или данные по регионам. По оценкам оппозиции, в последних мирных шествиях и молебнах участвовали около 200 тысяч человек при населении страны около 630 тысяч.
Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет
21 февраля, 19:00
Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет
1410000
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Религия и мировоззрениеСербская православная церковьМитрополит Киевский и всея Украины ОнуфрийНовости - Религия и мировоззрениеЧерногорияИорданияПодгорица (город)В мире
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