Посольство России порекомендовало официальным лицам США посетить Крым

ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. Официальным лицам Официальным лицам США стоит посетить Крым , чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова, говорится в заявлении посольства РФ в США.

Комментарий посольства последовал в ответ на заявление госсекретаря Майка Помпео , который накануне выпустил заявление с очередными обвинениями в адрес России в "оккупации" Крыма в 2014 году.

"Американские власти за прошедшие шесть лет так и не удосужились посетить полуостров и увидеть своими глазами реальное положение дел. Со своей стороны, готовы принять представителей администрации в официальном статусе в Республике Крым и Севастополе. Уверены, что после такого визита все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты. Попытки игнорировать либо отвергать общенародное решение на референдуме воспроизведением заезженных штампов об "аннексии" и "оккупации" некорректны и носят искусственный характер", - сказано в заявлении посольства на странице в Facebook

В дипмиссии напомнили, что "Крым – это Россия" и этот вопрос "закрыт окончательно", а также предложили США "перестать вводить общественность в заблуждение". Лучше направить американские усилия на обеспечение выполнения Киевом обязательств по минским соглашениям, отметили в посольстве.

В посольстве также опровергли слова Помпео о нарушениях прав крымских татар и отметили, что язык крымских татар является одним из государственных в республике.

"До конца 2020 года должна быть достроена соборная мечеть в Симферополе. Специалисты уже работают над михрабом. Были бы рады видеть на церемонии ее открытия гостей из США", - сказали в посольстве.