Посольство России порекомендовало официальным лицам США посетить Крым

Комментарий посольства последовал в ответ на заявление госсекретаря Майка Помпео, который накануне выпустил заявление с очередными обвинениями в адрес России в "оккупации" Крыма в 2014 году.
"Американские власти за прошедшие шесть лет так и не удосужились посетить полуостров и увидеть своими глазами реальное положение дел. Со своей стороны, готовы принять представителей администрации в официальном статусе в Республике Крым и Севастополе. Уверены, что после такого визита все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты. Попытки игнорировать либо отвергать общенародное решение на референдуме воспроизведением заезженных штампов об "аннексии" и "оккупации" некорректны и носят искусственный характер", - сказано в заявлении посольства на странице в Facebook.
В дипмиссии напомнили, что "Крым – это Россия" и этот вопрос "закрыт окончательно", а также предложили США "перестать вводить общественность в заблуждение". Лучше направить американские усилия на обеспечение выполнения Киевом обязательств по минским соглашениям, отметили в посольстве.
В посольстве также опровергли слова Помпео о нарушениях прав крымских татар и отметили, что язык крымских татар является одним из государственных в республике.
"До конца 2020 года должна быть достроена соборная мечеть в Симферополе. Специалисты уже работают над михрабом. Были бы рады видеть на церемонии ее открытия гостей из США", - сказали в посольстве.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".