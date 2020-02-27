Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T23:52+0300
https://ria.ru/20200227/1565303071.html
Посольство России порекомендовало официальным лицам США посетить Крым
https://cdn24.img.ria.ru/images/153191/51/1531915160_0:132:3011:1826_1036x0_80_0_0_e6985317f2a340e21584fb94925bbb4a.jpg
РИА Новости

Посольство России порекомендовало официальным лицам США посетить Крым

23:52 27.02.2020
710
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова, говорится в заявлении посольства РФ в США.
Комментарий посольства последовал в ответ на заявление госсекретаря Майка Помпео, который накануне выпустил заявление с очередными обвинениями в адрес России в "оккупации" Крыма в 2014 году.
"Американские власти за прошедшие шесть лет так и не удосужились посетить полуостров и увидеть своими глазами реальное положение дел. Со своей стороны, готовы принять представителей администрации в официальном статусе в Республике Крым и Севастополе. Уверены, что после такого визита все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты. Попытки игнорировать либо отвергать общенародное решение на референдуме воспроизведением заезженных штампов об "аннексии" и "оккупации" некорректны и носят искусственный характер", - сказано в заявлении посольства на странице в Facebook.
В дипмиссии напомнили, что "Крым – это Россия" и этот вопрос "закрыт окончательно", а также предложили США "перестать вводить общественность в заблуждение". Лучше направить американские усилия на обеспечение выполнения Киевом обязательств по минским соглашениям, отметили в посольстве.
Ялтинский международный экономический форум
Вчера, 16:29
Украинскую делегацию пригласили на экономический форум в Крым
В посольстве также опровергли слова Помпео о нарушениях прав крымских татар и отметили, что язык крымских татар является одним из государственных в республике.
"До конца 2020 года должна быть достроена соборная мечеть в Симферополе. Специалисты уже работают над михрабом. Были бы рады видеть на церемонии ее открытия гостей из США", - сказали в посольстве.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Участники празднования Дня Государственного флага Российской Федерации в Симферополе. 22 августа 2017 год
Вчера, 08:51Сказано в эфире
"Нескончаемый зуд". В Киеве готовят план по "перехвату Крыма"В Киеве собираются перехватить Крым "из ослабевших рук России". Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Форманчук, эти планы говорят о том, что Украина – в тупиковой ситуации.
2300002
Обсудить 3
Майк ПомпеоРеспублика КрымРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
При авиаударе в Идлибе погибли 22 турецких военных
Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе Хмеймим в Сирии
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции провел телефонный разговор с генсеком НАТО
Руль бэтмобиля
Хозяин "бэтмобиля" из Москвы продаст его американскому фанату комиксов
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
Автомобили на пункте пропуска на границе России и Украины
На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
Знак коронавируса
В Нидерландах выявили первый случай заражения коронавирусом
Проверка температуры пассажиров в аэропорту Фьюмичино в Риме
Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать
Народный депутат Сергей Тигипко
Тимошенко оценила возможное назначение Тигипко на пост премьера
Пассажиры на таможенном контроле в терминале F аэропорта Шереметьево
ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом
Пилотажная группа ВВС Испании Patrulla Aguila во время выступления на авиашоу
При крушении самолета ВВС Испании погиб офицер группы высшего пилотажа
Предстоятель Украинской православной церкви с титулом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Митрополит Онуфрий на встреча в Аммане, Иордания
Митрополит Онуфрий отметил смелость и благородство черногорцев
Здание посольства Российской Федерации в Германии
Российские дипломаты оценили письмо посла Украины в ФРГ о голодоморе
Самолет в небе
Россия ограничила авиасообщение с Ираном
Самолеты-перехватчики Су 27
Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция уточнила количество убитых военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния