В Нидерландах выявили первый случай заражения коронавирусом

По данным медиков, пациент в городе Тилбург на юге страны недавно вернулся из северной Италии, где сейчас заражены несколько сотен человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 44 странах, число зараженных почти достигло 3,5 тысячи, скончались 54 человека.