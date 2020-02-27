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В Нидерландах выявили первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Нидерландах выявили первый случай заражения коронавирусом

23:31 27.02.2020 (обновлено: 23:53 27.02.2020)
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© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationЗнак коронавируса
Знак коронавируса
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Нидерландах, сообщает портал Dutch News со ссылкой на главу минздрава Бруно Брёйнса.
По данным медиков, пациент в городе Тилбург на юге страны недавно вернулся из северной Италии, где сейчас заражены несколько сотен человек.
Заболевший сейчас находится в изоляции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 44 странах, число зараженных почти достигло 3,5 тысячи, скончались 54 человека.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
423004
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