Макрон призвал к мировому сотрудничеству в борьбе с коронавирусом

РИМ, 27 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Коронавирус не останавливается на международных границах, для борьбы с ним необходимо наладить эффективное международное сотрудничество, считает президент Франции Эммануэль Макрон.
Италия и Франция - лидеры по числу зараженных коронавирусом в Европе: 650 и 38 случаев соответственно. Во Франции скончались уже два человека, в Италии - 17.
"Ситуация с вирусом затрагивает всех нас, и разрешить ее можно через эффективное международное и европейское сотрудничество. Коронавирус не останавливается на границе, как бы это некоторых ни огорчало", - заявил Макрон на совместной с премьером Италии Джузеппе Конте пресс-конференции в Неаполе.
По словам президента Франции, координация между минздравами и постоянный контакт между соответствующими ведомствами двух стран позволяет лучше управлять ситуацией с распространением вируса и предсказывать ее развитие.
Вчера, 17:54АкцентыCOVID на жительство. Призрак бродит по Европе… в поисках БоккаччоДаже Меркель молчит. Хотя могла бы по привычке обнадежить, мол, "мы справимся". Коронавирус отучает Европу от привычек. И уже нет у ее лидеров желания, как бывало, экстренно собраться. Ведь именно это врачи теперь и не рекомендуют.
"Итальянский подход к сдерживанию вспышек правильный, и тот факт, что Всемирная организация здравоохранения выступила против закрытия границ, это подтверждает", - заявил Макрон, подчеркнув необходимость "гибкости" и "европейского ответа" на всплеск заболевания.
Премьер Италии заявил в свою очередь, что закрытие границ привело бы к "непоправимому ущербу для экономики" и поэтому представляет собой "непроходимую дорогу".
"С самого начала правительство с большой ответственностью справляется с чрезвычайной ситуацией, которая касается не только Италии, но в перспективе затронет и страны, которые кажутся менее вовлеченными", – заявил Конте.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса