Макрон призвал к мировому сотрудничеству в борьбе с коронавирусом

COVID на жительство. Призрак бродит по Европе… в поисках Боккаччо Даже Меркель молчит. Хотя могла бы по привычке обнадежить, мол, "мы справимся". Коронавирус отучает Европу от привычек. И уже нет у ее лидеров желания, как бывало, экстренно собраться. Ведь именно это врачи теперь и не рекомендуют.