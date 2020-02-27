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Косовский "премьер" пригрозил возвратом пошлин на сербские товары
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РИА Новости

Косовский "премьер" пригрозил возвратом пошлин на сербские товары

23:20 27.02.2020
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© AP Photo / Visar KryeziuАльбин Курти
Альбин Курти
© AP Photo / Visar Kryeziu
БЕЛГРАД, 27 фев - РИА Новости. "Премьер" самопровозглашенного Косово Альбин Курти сообщил, что планируемые к отмене 100-процентные пошлины на товары из центральной Сербии могут быть возвращены, если Белград не выполнит условий Приштины.
Курти в четверг на пресс-конференции в Приштине объявил об отмене пошлин на товары из центральной Сербии с 15 марта, назвав отмену "знаком доброй воли". Он уточнил, что сначала будут отменены пошлины на ввоз сырья, затем, с 1 апреля, в случае встречных шагов со стороны Белграда таможенные барьеры будут устранены полностью "в течение 90 дней".
"Если сербская сторона не остановит свою кампанию (по отзыву признания Приштины третьими странами), косовская сторона снова введет пошлины с 15 июня", - указал Курти.
Он также призвал ЕС, со своей стороны, отменить визы для косоваров. Косовские политики неоднозначно восприняли заявление "премьера". Бывший "глава кабмина" Рамуш Харадинай обвинил в четверг Курти в "предательстве в пользу Сербии".
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Госсекретарь США Майк Помпео ранее призвал президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи развить ряд инициатив в отношениях с Сербией, а также снизить пошлины на сербские товары, о чем заявил официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус по итогам их встречи в Вашингтоне.
Пошлины, введенные властями в Приштине на товары из центральной Сербии осенью 2018 года, по их данным, наносят сербской экономике ущерб около миллиона евро в сутки. Отмены таможенных мер добивается Белград, за отзыв пошлин и продолжение диалога Белграда и Приштины выступали представители ЕС и США.
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в конце января сказал, что, по его данным, 95 государств-членов ООН не признают независимость Косово, а 93 признают и еще около пяти находятся в неопределенной позиции. Ранее официальный Белград многократно заявлял, что обязательным условием для начала переговоров с Приштиной является отмена введенных косовоалбанскими властями в ноябре 2018 года пошлин в 100% на сербские товары.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Среди государств, которые не признают самопровозглашенную республику, - Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других.
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Альбин КуртиМИД СербииКосовоПриштинаВ мире
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