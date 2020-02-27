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2020-02-27T23:15+0300
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Facebook отменил конференцию разработчиков из-за коронавируса
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РИА Новости

Facebook отменил конференцию разработчиков из-за коронавируса

23:15 27.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница Facebook
Страница Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Ежегодная конференция разработчиков Facebook отменяется из-за угрозы распространения коронавируса, сообщают организаторы.
В ходе конференции, известной как F8, разработчики Facebook традиционно показывают новые наработки и озвучивают основные направления развития соцсети на ближайший год.
"F8 - невероятно важное событие для Facebook... но необходимо ставить на первое место здоровье и безопасность наших партнеров-разработчиков, сотрудников и всех, кто участвует в проведении F8", - заявил на сайте конференции глава отдела разработок компании Константинос Папамилтиадис.
Вместо конференции Facebook планирует провести видеомосты и прямые включения с участием разработчиков.
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