Facebook отменил конференцию разработчиков из-за коронавируса

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Ежегодная конференция разработчиков Facebook отменяется из-за угрозы распространения коронавируса, сообщают организаторы.
В ходе конференции, известной как F8, разработчики Facebook традиционно показывают новые наработки и озвучивают основные направления развития соцсети на ближайший год.
"F8 - невероятно важное событие для Facebook... но необходимо ставить на первое место здоровье и безопасность наших партнеров-разработчиков, сотрудников и всех, кто участвует в проведении F8", - заявил на сайте конференции глава отдела разработок компании Константинос Папамилтиадис.
Вместо конференции Facebook планирует провести видеомосты и прямые включения с участием разработчиков.
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Похожее ежегодное событие компании Google, запланированное на 12-14 мая, пока остается в силе.
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