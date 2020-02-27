ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом

"Есть несколько стран, которые за последние две недели не сообщили ни об одном новом случае: Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Россия, Шри-Ланка и Вьетнам. Все эти страны разные. Но их пример доказывает, что агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни помогают", — сказал Гебрейесус.

Он назвал появление больных в стране вызовом, на который необходимо отвечать немедленно, и подчеркнул, что нет никаких гарантий от появления новых случаев заражения коронавирусом. В качестве примера он привел Швецию и Финляндию, где до недавних пор количество заболевших не менялось, однако накануне было объявлено о новых случаях.

Глава ВОЗ подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом нужен комплексный подход. Он также отметил слаженные действия китайских властей, приложивших большие усилия для предотвращения распространения инфекции.

Кроме того, Гебрейесус заявил, что пока рано объявлять о пандемии, несмотря на глобальное распространение вируса. При этом он отметил, что вспышка Covid-19 в Италии стала для организации неожиданностью.

Эпидемия Covid-19

В конце 2019 года китайские власти сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем эпидемии стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, заболеванию присвоили название Covid-19.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч, скончались 2744 человека. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, более чем в 40 странах, число заболевших достигло 3474, умерли 54 человека. Наибольшее количество зараженных отмечается в Южной Корее, Италии и Иране.

Для борьбы с распространением инфекции российское правительство запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы на Дальнем Востоке, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян.