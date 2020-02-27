Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T23:11+0300
https://ria.ru/20200227/1565302587.html
Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565276838_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_c8b05b801405287215751b20b7a256ff.jpg
РИА Новости

Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать

23:11 27.02.2020
1832
© REUTERS / Aeroporti di RomaПроверка температуры пассажиров в аэропорту Фьюмичино в Риме
Проверка температуры пассажиров в аэропорту Фьюмичино в Риме
© REUTERS / Aeroporti di Roma
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Посольство России в Риме предупредило россиян, направляющихся в Италию, о возможных медицинских проверках и госпитализации для углубленного обследования на предмет наличия коронавируса, говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.
"Обращаем внимание российских граждан, направляющихся в Италию. По информации, полученной из МИД Италии, в аэропортах страны осуществляются мероприятия по дистанционному измерению температуры пассажиров", - сообщили в российском посольстве.
Отмечается, что в случае обнаружения подозрительных симптомов (прежде всего, повышенной температуры) у прибывающих, пассажир может быть направлен компетентными службами аэропорта в отдельное изолированное помещение для проведения дополнительной медицинской проверки, а также контроля маршрута следования по паспорту и билету.
"При наличии веских оснований он может быть также направлен в госпиталь для проведения углубленного обследования и сдачи анализов на предмет наличия у него коронавирусной инфекции. Итальянская сторона просит с пониманием отнестись к данным контрольным мероприятиям", - добавили в ведомстве.
COVID на жительство. Призрак бродит по Европе… в поисках Боккаччо
Вчера, 17:54Акценты
COVID на жительство. Призрак бродит по Европе… в поисках БоккаччоДаже Меркель молчит. Хотя могла бы по привычке обнадежить, мол, "мы справимся". Коронавирус отучает Европу от привычек. И уже нет у ее лидеров желания, как бывало, экстренно собраться. Ведь именно это врачи теперь и не рекомендуют.
По последним данным службы гражданской обороны Италии, число жертв коронавируса в стране выросло на три, до 17 человек, случаев заражения теперь 650.
В МИД РФ ранее заявили, что информации об инфицированных коронавирусом гражданах России в Италии на данный момент нет.
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
21 февраля, 20:39
Ликвидация близко. В Китае ожидают скорой победы над коронавирусом
500211
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирусыПосольство РФ в ИталииРимРоссияИталияВ мире
Рекомендуем
Знак коронавируса
В Нидерландах выявили первый случай заражения коронавирусом
Женщина в медицинской маске в Париже
Число зараженных коронавирусом во Франции выросло вдвое
Пассажиры на таможенном контроле в терминале F аэропорта Шереметьево
ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
Число жертв коронавируса в Италии возросло до 17
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон призвал к мировому сотрудничеству в борьбе с коронавирусом
Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе Хмеймим в Сирии
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Автомобили на пункте пропуска на границе России и Украины
На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
Крым
Посольство России порекомендовало официальным лицам США посетить Крым
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Австрийцев попросили не ходить к врачу при симптомах коронавируса
Руль бэтмобиля
Хозяин "бэтмобиля" из Москвы продаст его американскому фанату комиксов
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Швейцарии зарегистрировали пятый случай коронавируса
Автомобили скорой помощи в аэропорту Харькова
Коронавирус у госпитализированных в Черновцах не нашли
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
При авиаударе в Идлибе погибли 22 турецких военных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция уточнила количество убитых военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния