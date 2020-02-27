Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Посольство России в Риме предупредило россиян, направляющихся в Италию, о возможных медицинских проверках и госпитализации для углубленного обследования на предмет наличия коронавируса, говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.
"Обращаем внимание российских граждан, направляющихся в Италию. По информации, полученной из МИД Италии, в аэропортах страны осуществляются мероприятия по дистанционному измерению температуры пассажиров", - сообщили в российском посольстве.
❗️Обращаем внимание росграждан❗️В аэропортах Италии осуществляется дистанционное измерение температуры пассажиров. При обнаружении подозрительных симптомов пассажир может быть направлен в изолированное помещение для доп. медицинской проверки. @MID_RF pic.twitter.com/looX1qJXOF— Russian Embassy in Italy (@rusembitaly) February 27, 2020
Отмечается, что в случае обнаружения подозрительных симптомов (прежде всего, повышенной температуры) у прибывающих, пассажир может быть направлен компетентными службами аэропорта в отдельное изолированное помещение для проведения дополнительной медицинской проверки, а также контроля маршрута следования по паспорту и билету.
"При наличии веских оснований он может быть также направлен в госпиталь для проведения углубленного обследования и сдачи анализов на предмет наличия у него коронавирусной инфекции. Итальянская сторона просит с пониманием отнестись к данным контрольным мероприятиям", - добавили в ведомстве.
Вчера, 17:54АкцентыCOVID на жительство. Призрак бродит по Европе… в поисках БоккаччоДаже Меркель молчит. Хотя могла бы по привычке обнадежить, мол, "мы справимся". Коронавирус отучает Европу от привычек. И уже нет у ее лидеров желания, как бывало, экстренно собраться. Ведь именно это врачи теперь и не рекомендуют.
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В МИД РФ ранее заявили, что информации об инфицированных коронавирусом гражданах России в Италии на данный момент нет.
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