Президент Дуке счел доклад УВКПЧ ООН вмешательством в дела Колумбии

Дуке выразил озабоченность предвзятым, по его мнению, характером документа и отметил прогресс страны в реализации программ территориального развития, а также недостаточное внимание авторов доклада к нарушениям прав человека со стороны вооруженных преступных группировок.

Накануне колумбийский офис УВКПЧ ООН опубликовал ежегодный доклад о ситуации в стране, в котором отметил растущий уровень насилия против активистов, злоупотребление силой при разгоне акций протеста, преступления, совершенные военными и полицией, высокий уровень сексуального и гендерного насилия, отсутствие государственного внимания к сельским районам и рост числа убийств среди коренных народов.