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Президент Дуке счел доклад УВКПЧ ООН вмешательством в дела Колумбии
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РИА Новости

Президент Дуке счел доклад УВКПЧ ООН вмешательством в дела Колумбии

23:10 27.02.2020
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© AP Photo / Alex Brandon Президент Колумбии Иван Дуке
Президент Колумбии Иван Дуке
© AP Photo / Alex Brandon
МЕХИКО, 27 фев - РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что ежегодный доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) необъективен, а содержащиеся в нём рекомендации по реформе правоохранительных органов являются вмешательством во внутренние дела страны.
"Мы обеспокоены тем, что доклад Совета ООН по правам человека вмешивается во внутренние дела страны и говорит, что колумбийская полиция должна быть передана в ведение министерства внутренних дел. Это компетенция колумбийских властей", - написал президент в Twitter.
Дуке выразил озабоченность предвзятым, по его мнению, характером документа и отметил прогресс страны в реализации программ территориального развития, а также недостаточное внимание авторов доклада к нарушениям прав человека со стороны вооруженных преступных группировок.
Накануне колумбийский офис УВКПЧ ООН опубликовал ежегодный доклад о ситуации в стране, в котором отметил растущий уровень насилия против активистов, злоупотребление силой при разгоне акций протеста, преступления, совершенные военными и полицией, высокий уровень сексуального и гендерного насилия, отсутствие государственного внимания к сельским районам и рост числа убийств среди коренных народов.
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