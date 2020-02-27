В ГИБДД назвали сумму штрафов за нарушения ПДД в 2019 году

В статистике ведомства указано, что в прошлом году было вынесено более 142 миллионов постановлений о назначении административного штрафа. Это на 11% больше, чем в 2018 году. Общая сумма штрафов за прошедший год составила 106,5 миллиарда рублей, что больше на 8,5%, чем годом ранее. Из них оплачено порядка 68 миллиардов, что на 7% больше цифры 2018 года.