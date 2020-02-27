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В ГИБДД назвали сумму штрафов за нарушения ПДД в 2019 году
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РИА Новости

В ГИБДД назвали сумму штрафов за нарушения ПДД в 2019 году

23:01 27.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОформление протокола нарушения инспектором ДПС ГИБДД УВД
Оформление протокола нарушения инспектором ДПС ГИБДД УВД
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полицейские в 2019 году выписали 142 миллиона постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения, общая сумма штрафов составила 106,5 миллиарда рублей, следует из материалов, размещенных на сайте ГИБДД РФ.
В статистике ведомства указано, что в прошлом году было вынесено более 142 миллионов постановлений о назначении административного штрафа. Это на 11% больше, чем в 2018 году. Общая сумма штрафов за прошедший год составила 106,5 миллиарда рублей, что больше на 8,5%, чем годом ранее. Из них оплачено порядка 68 миллиардов, что на 7% больше цифры 2018 года.
По данным Госавтоинспекции, в 2019 году число нарушителей ПДД на российских дорогах выросло на 13%. В минувшем году их выявлено 117,2 миллиона - в основном с помощью камер автоматической фиксации (97,3 миллиона). Сотрудники ГИБДД в том числе поймали почти 2 миллиона нарушителей-пешеходов и около 300 тысяч водителей в состоянии опьянения.
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
Вчера, 17:22
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ГИБДД МВД РФРоссияОбщество
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