Суд вынес приговор водителю бензовоза за смертельное ДТП на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Карпинский городской суд приговорил к восьми годам колонии водителя Дмитрия Курочкина, который, будучи пьяным за рулем бензовоза, попал в ДТП, в результате чего погибли три туриста и еще семеро были травмированы, сообщает в четверг прокуратура Карпинский городской суд приговорил к восьми годам колонии водителя Дмитрия Курочкина, который, будучи пьяным за рулем бензовоза, попал в ДТП, в результате чего погибли три туриста и еще семеро были травмированы, сообщает в четверг прокуратура Свердловской области

Авария произошла в ночь на 7 июля 2019 года на 44-м километре автодороги Карпинск - Кытлым. Водитель бензовоза не справился с управлением, машина съехала в кювет и воспламенилась, последовал взрыв. На цистерне ехала группа туристов, которых водитель посадил на бензовоз по пути. Погибли три человека, еще семеро пострадали.

"Карпинский городской суд назначил Дмитрию Курочкину наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора, взыскав с подсудимого в пользу государства свыше 194 тысяч рублей, затраченных на лечение одного из потерпевших. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.