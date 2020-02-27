Суд вынес приговор водителю бензовоза за смертельное ДТП на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Карпинский городской суд приговорил к восьми годам колонии водителя Дмитрия Курочкина, который, будучи пьяным за рулем бензовоза, попал в ДТП, в результате чего погибли три туриста и еще семеро были травмированы, сообщает в четверг прокуратура Свердловской области.
Авария произошла в ночь на 7 июля 2019 года на 44-м километре автодороги Карпинск - Кытлым. Водитель бензовоза не справился с управлением, машина съехала в кювет и воспламенилась, последовал взрыв. На цистерне ехала группа туристов, которых водитель посадил на бензовоз по пути. Погибли три человека, еще семеро пострадали.
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"Карпинский городской суд назначил Дмитрию Курочкину наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора, взыскав с подсудимого в пользу государства свыше 194 тысяч рублей, затраченных на лечение одного из потерпевших. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Водитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), уточняет прокуратура.
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