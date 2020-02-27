Два Ту-142 выполнили полет над водами Норвежского и Баренцева морей

СЕВЕРОМОРСК, 27 фев - РИА Новости. Два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили учебный полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей, сообщила пресс-служба Северного флота.
"Двадцать седьмого февраля очередные два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый учебный полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей. Продолжительность полетного задания составила порядка 12 часов", - говорится в сообщении.
Добавляется, что лётчики прошли заданный курс над безориентирной местностью и отработали слаженность действий при пилотировании без наземных радиотехнических средств аэронавигации. Кроме этого, экипажи тренировались решать задачи в дальней морской зоне и выполнили ледовую разведку.
Подчеркивается, что полеты выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
В пресс-службе добавили, что полёты самолётов противолодочной авиации Северного флота проводятся в рамках программы боевой подготовки экипажей Ту-142 в зимнем учебном периоде. В течение двух дней полетные задания отработали несколько экипажей самолетов Ту-142. Их общий налёт составил более 48 часов.
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