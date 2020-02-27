Два Ту-142 выполнили полет над водами Норвежского и Баренцева морей

Противолодочный турбовинтовой самолет ВВС России Ту-142 "Александр Можайский" во время пролета над кораблями НАТО в Норвежском море. 2 ноября 2018

СЕВЕРОМОРСК, 27 фев - РИА Новости. Два экипажа дальних противолодочных самолетов Два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили учебный полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей, сообщила пресс-служба Северного флота

"Двадцать седьмого февраля очередные два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый учебный полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей. Продолжительность полетного задания составила порядка 12 часов", - говорится в сообщении.

Добавляется, что лётчики прошли заданный курс над безориентирной местностью и отработали слаженность действий при пилотировании без наземных радиотехнических средств аэронавигации. Кроме этого, экипажи тренировались решать задачи в дальней морской зоне и выполнили ледовую разведку.

Подчеркивается, что полеты выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.