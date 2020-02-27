ОАЭ временно прекратили морское пассажирское сообщение с Ираном

"ОАЭ приостанавливают до дальнейшего уведомления перевозку пассажиров на кораблях, курсирующих между Эмиратами и Ираном, в рамках превентивных мер, которые предпринимает государство для противодействия распространению коронавируса", - отмечается в сообщении.