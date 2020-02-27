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ОАЭ временно прекратили морское пассажирское сообщение с Ираном
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РИА Новости

ОАЭ временно прекратили морское пассажирское сообщение с Ираном

22:42 27.02.2020
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© AP Photo / Kamran JebreiliПорт в ОАЭ
Порт в ОАЭ
© AP Photo / Kamran Jebreili
ДОХА, 27 фев - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты в четверг приостановили перевозку пассажиров на кораблях в Иран и обратно, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса, говорится в опубликованном эмиратским агентством WAM сообщении Федерального управления морским и наземным транспортом.
"ОАЭ приостанавливают до дальнейшего уведомления перевозку пассажиров на кораблях, курсирующих между Эмиратами и Ираном, в рамках превентивных мер, которые предпринимает государство для противодействия распространению коронавируса", - отмечается в сообщении.
Ранее Эмираты приостановили полеты в Иран. До настоящего момента власти ОАЭ выявили 13 случаев заболевания коронавирусом, при этом трех человек удалось полностью вылечить.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаОАЭИранВ мире
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