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Глава МИД Германии отметил оппозицию гендерному равенству в мире
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РИА Новости

Глава МИД Германии отметил оппозицию гендерному равенству в мире

22:34 27.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ООН, 27 фев - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас отметил оппозицию движению за гендерное равенство в мире, назвав это опасным развитием.
"Мы видим оппозицию по гендерному равенству, особенно по самоопределению и по сексуальными и репродуктивным правам. Двадцать пятая годовщина Всемирной конференции по положению женщин и двадцатая годовщина резолюции (Совета безопасности ООН о правах женщин) 1325 представляют возможность обратить вспять это опасное развитие", - заявил Маас, выступая в СБ ООН.
Права женщин, по словам Масса, один из основных приоритетов работы в сфере прав человека в 21 веке. К двум другим таким областям он отнес цифровизацию и изменение климата.
"Слишком долго мы рассматривали (изменение климата) лишь как экологическую проблему. Но это затягивает вопросы безопасности, прав и жизней миллионов людей. Поэтому мы продолжаем поднимать проблему угрозы изменения климата в Совете безопасности", - отметил министр.
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Касаясь вопроса цифровизации, Маас отметил, что, в частности, искусственный интеллект предоставляет не только возможности, но и также "становится инструментом контроля и ограничения гражданского общества, лишает некоторые группы возможности утверждать свои права".
Он добавил, что обеспокоен "сообщениями о полном контроле за людьми в китайском Синьцзян-уйгурском автономном районе, (компьютерный) алгоритм, судя по всему, определяет, как там обращаются с этническими и религиозными группами".
"Нам нужен этичный подход. Тот, который уважает права человека и избегает дискриминации. Это ведущий принцип новой цифровой стратегии Европейского союза. И мы будем выступать за право на частную жизнь здесь в ООН, в том числе посредством резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета по права человека", - добавил Маас.
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