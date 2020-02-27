Глава МИД Германии отметил оппозицию гендерному равенству в мире

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве

ООН, 27 фев - РИА Новости. Глава МИД Германии Глава МИД Германии Хайко Маас отметил оппозицию движению за гендерное равенство в мире, назвав это опасным развитием.

"Мы видим оппозицию по гендерному равенству, особенно по самоопределению и по сексуальными и репродуктивным правам. Двадцать пятая годовщина Всемирной конференции по положению женщин и двадцатая годовщина резолюции (Совета безопасности ООН о правах женщин) 1325 представляют возможность обратить вспять это опасное развитие", - заявил Маас, выступая в СБ ООН

Права женщин, по словам Масса, один из основных приоритетов работы в сфере прав человека в 21 веке. К двум другим таким областям он отнес цифровизацию и изменение климата.

"Слишком долго мы рассматривали (изменение климата) лишь как экологическую проблему. Но это затягивает вопросы безопасности, прав и жизней миллионов людей. Поэтому мы продолжаем поднимать проблему угрозы изменения климата в Совете безопасности", - отметил министр.

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Касаясь вопроса цифровизации, Маас отметил, что, в частности, искусственный интеллект предоставляет не только возможности, но и также "становится инструментом контроля и ограничения гражданского общества, лишает некоторые группы возможности утверждать свои права".

Он добавил, что обеспокоен "сообщениями о полном контроле за людьми в китайском Синьцзян-уйгурском автономном районе, (компьютерный) алгоритм, судя по всему, определяет, как там обращаются с этническими и религиозными группами".