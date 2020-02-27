ВОЛГОГРАД, 27 фев – РИА Новости. Двое детей провалились под лед на Волго-Донском канале в Волгоградской области, одного удалось спасти, второй мальчик скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.
По информации ведомства, вечером в четверг в поселке Комсомольский Калачевского района трое детей в возрасте 10 и 12 лет играли возле шлюза №11 Волго-Донского канала, двое из них вышли на лед и провалились. Смотритель шлюза вызвал экстренные службы, как сообщили в администрации, спасатели вытащили детей на берег и передали их медикам, потом их доставили в больницу.
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"Медики 40 минут боролись за жизнь 10-летнего мальчика, но реанимационные действия не дали положительного результата. Второй пострадавший находится под динамическим наблюдением в реанимации, в сознании", - сообщили в ведомстве.