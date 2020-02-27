Двое детей провалились под лед на Волго-Донском канале

По информации ведомства, вечером в четверг в поселке Комсомольский Калачевского района трое детей в возрасте 10 и 12 лет играли возле шлюза №11 Волго-Донского канала, двое из них вышли на лед и провалились. Смотритель шлюза вызвал экстренные службы, как сообщили в администрации, спасатели вытащили детей на берег и передали их медикам, потом их доставили в больницу.