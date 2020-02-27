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Турция вводит безвизовый режим для граждан пяти европейских стран
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РИА Новости

Турция вводит безвизовый режим для граждан пяти европейских стран

22:24 27.02.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТуристы в Турции
Туристы в Турции
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 27 фев - РИА Новости. Турция вводит со 2 марта безвизовый режим для граждан Хорватии, Ирландии, Мальты, Португалии и Норвегии, сообщил официальный представитель МИД республики Хами Аксой в четверг.
Ранее Аксой заявил, что Турция вводит со 2 марта безвизовый режим для граждан Австрии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Польши и Великобритании.
"Чтобы сохранить единство в нашем визовом режиме по отношению к членам ЕС и странам Шенгенской зоны, Турция решила ввести со 2 марта безвизовый режим для граждан Хорватии, Ирландии, Мальты, Португалии и Норвегии для их туристических поездок сроком до 90 дней в течение 180-дневного периода", - говорится в заявлении Аксоя, опубликованного на сайте МИД страны.
По его словам, этот шаг направлен на стимулирование туризма, а также на дальнейшее развитие двусторонних отношений с этими странами.
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Хами АксойПортугалияТурцияНорвегияИспанияВ мире
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