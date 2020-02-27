Турция вводит безвизовый режим для граждан пяти европейских стран

Ранее Аксой заявил, что Турция вводит со 2 марта безвизовый режим для граждан Австрии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Польши и Великобритании.

По его словам, этот шаг направлен на стимулирование туризма, а также на дальнейшее развитие двусторонних отношений с этими странами.