Турция продолжает поддержку боевиков в Идлибе ударами по военным Сирии

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Турецкая сторона продолжает в нарушение сочинских договоренностей поддерживать в Идлибской зоне боевиков огнем артиллерии для ударов по вооруженным силам Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Олег Журавлёв.
"В нарушение сочинских договоренностей в Идлибской зоне деэскалации турецкая сторона продолжает поддержку действий незаконных вооруженных формирований огнем артиллерии и применением разведывательно-ударной беспилотной авиации для ударов по подразделениям сирийских вооруженных сил", - сказал он.
Он добавил, что 25 февраля ПВО Сирии уничтожила многоцелевой беспилотный летательный аппарат ВС Турции "Анка", который нарушил госграницу и готовился нанести удар по позициям сирийских вооруженных сил.