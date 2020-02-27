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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-27T22:15+0300
https://ria.ru/20200227/1565301013.html
Турция продолжает поддержку боевиков в Идлибе ударами по военным Сирии
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РИА Новости

Турция продолжает поддержку боевиков в Идлибе ударами по военным Сирии

22:15 27.02.2020
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© AP PhotoТурецкая военная техника в провинции Идлиб
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
© AP Photo
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Турецкая сторона продолжает в нарушение сочинских договоренностей поддерживать в Идлибской зоне боевиков огнем артиллерии для ударов по вооруженным силам Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Олег Журавлёв.
"В нарушение сочинских договоренностей в Идлибской зоне деэскалации турецкая сторона продолжает поддержку действий незаконных вооруженных формирований огнем артиллерии и применением разведывательно-ударной беспилотной авиации для ударов по подразделениям сирийских вооруженных сил", - сказал он.
Он добавил, что 25 февраля ПВО Сирии уничтожила многоцелевой беспилотный летательный аппарат ВС Турции "Анка", который нарушил госграницу и готовился нанести удар по позициям сирийских вооруженных сил.
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