Samsung раскрыла новую особенность своих смартфонов

Этот чип проверяет все операции, при которых используются личные данные владельца гаджета: от онлайн-платежей до проверки почты. Samsung назвала S3K250AF сейфом, так как он расположен отдельно от встроенной памяти смартфона. Этот чип, как заявляют представители компании, защищает аппарат от атак и предотвращает новые угрозы.