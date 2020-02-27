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Samsung раскрыла новую особенность своих смартфонов
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РИА Новости

Samsung раскрыла новую особенность своих смартфонов

22:12 27.02.2020 (обновлено: 23:06 27.02.2020)
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© REUTERS / Stephen LamПрезентация смартфонов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra во время Samsung Galaxy Unpacked 2020 в Сан-Франциско
Презентация смартфонов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra во время Samsung Galaxy Unpacked 2020 в Сан-Франциско
© REUTERS / Stephen Lam
Презентация смартфонов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra во время Samsung Galaxy Unpacked 2020 в Сан-Франциско. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Компания Samsung рассказала о секретных чипах, обеспечивающих безопасность смартфонов. Информация о системе опубликована на сайте производителя.
Южнокорейская корпорация сообщила, что на новой флагманской линейке смартфонов Galaxy S20 применяется защитная система Secure Element, работающая на чипе S3K250AF. В нем хранятся пароли, ПИН-коды, а также учетные данные пользователя для различных сервисов.
Этот чип проверяет все операции, при которых используются личные данные владельца гаджета: от онлайн-платежей до проверки почты. Samsung назвала S3K250AF сейфом, так как он расположен отдельно от встроенной памяти смартфона. Этот чип, как заявляют представители компании, защищает аппарат от атак и предотвращает новые угрозы.
В середине февраля южнокорейский производитель представил флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20. Старшая модель S20 Ultra оснащена 6,9-дюймовым дисплеем и 108-мегапиксельной тройной камерой. Два других гаджета, S20 и S20+, отличаются 64-мегапиксельной оптикой и экранами в 6,2 и 6,7 дюйма соответственно.
Смартфон
24 декабря 2019, 22:16
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
491451311
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SamsungSamsung GalaxyТехнологииЭкономика
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