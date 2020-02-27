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Число зараженных коронавирусом во Франции выросло вдвое
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом во Франции выросло вдвое

22:11 27.02.2020 (обновлено: 23:05 27.02.2020)
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© REUTERS / Gonzalo FuentesЖенщина в медицинской маске в Париже
Женщина в медицинской маске в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом во Франции выросло более чем вдвое, до 38 человек, заявил глава минздрава Оливье Веран.
Ранее сообщалось о 18 случаях, двое заболевших скончались.
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По данным главы минздрава, 12 новых случаев связаны с инфицированным пациентом из департамента Уаза на севере страны, сообщает телеканал France Info.
Расстояние от административного центра Уаза города Бове до Парижа составляет около 70 километров. Министр объяснил увеличение числа заболевших тем, что власти сумели проверить круг общения прежних заболевших.
Из общего числа инфицированных во Франции, 12 человек уже выздоровели, 24 остаются в больницах, двое из них в тяжелом состоянии. Два человека скончались.
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КоронавирусыРаспространение нового коронавирусаФранцияВ мире
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