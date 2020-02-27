Число зараженных коронавирусом во Франции выросло вдвое

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом во Франции выросло более чем вдвое, до 38 человек, заявил глава минздрава Оливье Веран.
Ранее сообщалось о 18 случаях, двое заболевших скончались.
По данным главы минздрава, 12 новых случаев связаны с инфицированным пациентом из департамента Уаза на севере страны, сообщает телеканал France Info.
Расстояние от административного центра Уаза города Бове до Парижа составляет около 70 километров. Министр объяснил увеличение числа заболевших тем, что власти сумели проверить круг общения прежних заболевших.
Из общего числа инфицированных во Франции, 12 человек уже выздоровели, 24 остаются в больницах, двое из них в тяжелом состоянии. Два человека скончались.
Вчера, 17:54АкцентыCOVID на жительство. Призрак бродит по Европе… в поисках БоккаччоДаже Меркель молчит. Хотя могла бы по привычке обнадежить, мол, "мы справимся". Коронавирус отучает Европу от привычек. И уже нет у ее лидеров желания, как бывало, экстренно собраться. Ведь именно это врачи теперь и не рекомендуют.