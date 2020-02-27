МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
"Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Камишлия – Шейрек – Деллик – Таврат – Касра – Духайт – Телль-Бум –Кара-Мания – Салам-Алайк – Шейрек – Камишлия в провинции Хасеке", - сказал он.
Журавлёв также сообщил, что российская военная полиция патрулировала сирийские провинции Алеппо и Хасеке.
Кроме того, силы армейской авиации провели воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Камишлия – Шейрек – Деллик – Таврат – Касра –Духайт – Телль-Бум – Кара-Мания – Салам-Алайк – Шейрек – аэродром Камишлия; аэродром Квайрес – Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Мишрака – Бир-Кантари – Бир-Хамид-Эль-Али аэродром Квайрес.