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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-27T22:13+0300
https://ria.ru/20200227/1565300822.html
Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке
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РИА Новости

Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке

22:13 27.02.2020
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© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийские военные во время совместного с Турцией патрулирования в Сирии
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
"Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Камишлия – Шейрек – Деллик – Таврат – Касра – Духайт – Телль-Бум –Кара-Мания – Салам-Алайк – Шейрек – Камишлия в провинции Хасеке", - сказал он.
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Журавлёв также сообщил, что российская военная полиция патрулировала сирийские провинции Алеппо и Хасеке.
Кроме того, силы армейской авиации провели воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Камишлия – Шейрек – Деллик – Таврат – Касра –Духайт – Телль-Бум – Кара-Мания – Салам-Алайк – Шейрек – аэродром Камишлия; аэродром Квайрес – Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Мишрака – Бир-Кантари – Бир-Хамид-Эль-Али аэродром Квайрес.
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27 февраля, 22:40
Ярослав Погодин
1000002
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