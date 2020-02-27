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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-27T22:09+0300
https://ria.ru/20200227/1565300729.html
Дамаск разрешил ООН доставлять медицинскую гуманитарную помощь
https://cdn22.img.ria.ru/images/151895/83/1518958302_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_59ed8a5272dab1bc8a728549b3c5a50c.jpg
РИА Новости

Дамаск разрешил ООН доставлять медицинскую гуманитарную помощь

22:09 27.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ООН, 27 фев – РИА Новости. ООН получила в среду разрешение Дамаска на доставку по земле гуманитарной медицинской помощи во все части Сирии, заявила на заседании СБ ООН помощник генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер.
"Вчера в ответ на нашу просьбу предоставить наземный доступ к территории северо-восточной Сирии мы получили общее одобрение от правительства Сирии на доставку медицинской помощи по земле во все части страны", - сказала Мюллер.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииДамаск (мухафаза)Совет Безопасности ООНСирияООНВ мире
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