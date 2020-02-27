Дамаск разрешил ООН доставлять медицинскую гуманитарную помощь

"Вчера в ответ на нашу просьбу предоставить наземный доступ к территории северо-восточной Сирии мы получили общее одобрение от правительства Сирии на доставку медицинской помощи по земле во все части страны", - сказала Мюллер.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.