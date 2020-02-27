Российский "колодец в ад" напугал американского ученого

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Кольская сверхглубокая скважина, которую российские геологи пробурили в Кольская сверхглубокая скважина, которую российские геологи пробурили в Мурманской области , напоминает фильм ужасов и внушает иррациональный страх, пишет на страницах научно-популярного журнала Scientific American американская исследовательница и астрофизик Сабрина Стирвальт.

Автор статьи назвала эту самую глубокую горную выработку в мире "порталом к центру Земли". По ее словам, совсем не удивительно, что заброшенную скважину в народе считают "колодцем в ад".

"Если вы попробуете поискать в интернете информацию об этой самой глубокой дыре в мире, вы практически сразу же наткнетесь на сообщения о "воплях из Кольской сверхглубокой скважины", — пишет Scientific American.

При этом Стирвальт "успокаивает" читателей тем, что размеры горной выработки не позволят человеку провалиться в нее.

"Прежде чем образ сверхглубокой дыры начнет преследовать вас в ночных кошмарах, постарайтесь запомнить, что диаметр этой скважины составляет всего около 23 сантиметров. То есть вы попросту не сможете в нее упасть", — отмечается в материале.

Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3) находится к западу от города Заполярный, неподалеку от границы с Норвегией. Работы по ее бурению велись с 1970 года в течение более 20 лет. СГ-3 занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая глубокая искусственная скважина в мире — ее глубина составляет 12 261 метр.

© Фото : Александр Егорцев Вид на руины Кольской сверхглубокой скважины © Фото : Александр Егорцев Вид на руины Кольской сверхглубокой скважины

Во время работ произошло несколько аварий из-за обрыва буровых колонн, после которых разработку пород приостанавливали. Геологи также столкнулись с чрезвычайно высокими температурами — на максимальной глубине столбик термометра поднимался до 220 градусов.

Некоторые из работавших на буровой ученых признавались, что сейсмические датчики на Кольской скважине улавливали странные звуки, из-за которых ее якобы и законсервировали. После этого стали появляться слухи о том, что советские геологи "добурились до ада" и услышали "стоны грешников из преисподней".