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Российский "колодец в ад" напугал американского ученого
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РИА Новости

Российский "колодец в ад" напугал американского ученого

22:05 27.02.2020 (обновлено: 22:15 27.02.2020)
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© Фото : Александр ЕгорцевВид на Кольскую сверхглубокую скважину
Вид на Кольскую сверхглубокую скважину
© Фото : Александр Егорцев
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Кольская сверхглубокая скважина, которую российские геологи пробурили в Мурманской области, напоминает фильм ужасов и внушает иррациональный страх, пишет на страницах научно-популярного журнала Scientific American американская исследовательница и астрофизик Сабрина Стирвальт.
Автор статьи назвала эту самую глубокую горную выработку в мире "порталом к центру Земли". По ее словам, совсем не удивительно, что заброшенную скважину в народе считают "колодцем в ад".
Журналист Александр Егорцев и горы Кольского полуострова
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"Дошли прямо до бесов": что остановило работы на Кольской скважине
"Если вы попробуете поискать в интернете информацию об этой самой глубокой дыре в мире, вы практически сразу же наткнетесь на сообщения о "воплях из Кольской сверхглубокой скважины", — пишет Scientific American.
При этом Стирвальт "успокаивает" читателей тем, что размеры горной выработки не позволят человеку провалиться в нее.

"Прежде чем образ сверхглубокой дыры начнет преследовать вас в ночных кошмарах, постарайтесь запомнить, что диаметр этой скважины составляет всего около 23 сантиметров. То есть вы попросту не сможете в нее упасть", — отмечается в материале.

Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3) находится к западу от города Заполярный, неподалеку от границы с Норвегией. Работы по ее бурению велись с 1970 года в течение более 20 лет. СГ-3 занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая глубокая искусственная скважина в мире — ее глубина составляет 12 261 метр.
© Фото : Александр ЕгорцевВид на руины Кольской сверхглубокой скважины
Вид на руины Кольской сверхглубокой скважины
© Фото : Александр Егорцев
Вид на руины Кольской сверхглубокой скважины
Во время работ произошло несколько аварий из-за обрыва буровых колонн, после которых разработку пород приостанавливали. Геологи также столкнулись с чрезвычайно высокими температурами — на максимальной глубине столбик термометра поднимался до 220 градусов.
Некоторые из работавших на буровой ученых признавались, что сейсмические датчики на Кольской скважине улавливали странные звуки, из-за которых ее якобы и законсервировали. После этого стали появляться слухи о том, что советские геологи "добурились до ада" и услышали "стоны грешников из преисподней".
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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НорвегияРоссияМурманская областьСШАВ мире
Популярные комментарии
Опять Кольская! Опять вопли! Слушайте: сколько можно таскать эту заношенную онючу? А? Вам чё короновируса мало? Опять вытащили этот хлам. 33 года в бурение работаю и читать это бред - невозможно! Как можно чего-тот услышать, если 15 километров жидкой глины и устье залито бетоном?
27 февраля, 22:24
laskab1
1750006
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